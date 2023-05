Liverpool-URU x Independiente del Valle ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes voltam a campo nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada do grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool-URU e Independiente del Valle se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o River Plate por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Uruguaio, o Liverpool volta a sua atenção para a disputa da Libertadores em busca da primeira vitória no torneio. No momento, ocupa a lanterna do grupo, com apenas um pontos. Foram duas derrotas (para o Corinthians por 3 a 0 e para o Independiente del Valle por 2 a 0) e um empate com o Argentinos Juniors na última rodada.

Do outro lado, o Independiente del Valle, na vice-liderança do Grupo E, com seis pontos, estreou com derrota para o Argentinos Juniors por 1 a 0, mas na sequência venceu o Liverpool-URU por 2 a 0 e o Corinthians por 2 a 1.

Prováveis escalações

Liverpool-URU: S. Britos; Martinera, Pereira, Pérez, Izquierdo e Samudio; Rivero, Barrios, Meli e Otormín; Bentancourt.

Independiente del Valle: Ramírez; Carabajal, Schunke, García; Fernández, Alcivar, Pellerano e G. Cortez; J. Ortiz e Hoyos; L. Díaz.

Desfalques

Liverpool-URU

Não há desfalques confirmados.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Quando é?