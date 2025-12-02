Liverpool x Sunderland: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Pela primeira vez em muito tempo, o Liverpool talvez esteja temendo voltar a Anfield para encarar o Sunderland no meio de semana pela Premier League.

E dá para entender: os dois últimos jogos em casa foram um pesadelo. A derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest pareceu um delírio ruim, mas o 4 a 1 para o PSV, pela Champions, deixou claro que o pesadelo era bem real. No fim de semana, os Reds respiraram um pouco ao vencer o West Ham por 2 a 0 em Londres. O resultado ajudou a estancar o sangramento, embora muita gente tenha creditado isso apenas ao fato de o West Ham… ser o West Ham. Arne Slot espera que aquilo tenha sido um ponto de virada, já que voltou ao básico contra os Hammers. Sua aposta ousada de deixar Mohamed Salah no banco funcionou: Florian Wirtz comandou o time e Alexander Isak marcou seu primeiro gol na Premier League. Agora, o técnico torce para emendar boas atuações e vitórias rumo ao período de festas de fim de ano. E o confronto com o Sunderland pinta como o teste perfeito para medir o nível da recuperação.

Do outro lado, o Sunderland chega empolgado depois de uma virada dos sonhos no fim de semana, saindo atrás por 2 a 0 mas fechando o jogo na vantagem. Regis Le Bris fez história ao se tornar o primeiro técnico do Sunderland a virar um 2 a 0 na Premier League. Eles certamente assistiram aos erros recentes do Liverpool e à já conhecida dificuldade dos Reds em lidar com bolas diretas e ataques verticais. Com armas suficientes para explorar essas fragilidades, o time chega a Anfield com confiança. Porém, existe um tabu pesado: o Sunderland nunca venceu o Liverpool em Anfield pela Premier League — a última vitória lá foi em 1983. Le Bris, claro, quer escrever mais um capítulo histórico.

Notícias e prováveis escalações de Liverpool e Sunderland

Notícias do Liverpool

Arne Slot terminou sua entrevista pós-jogo com um "veremos" quando perguntado como Salah se encaixaria novamente na escalação. O nome do craque egípcio na folha de jogo gerará bastante debate novamente após o novo trio de ataque de Slot ter funcionado tão bem. Com Salah definido para ficar até 15 de dezembro antes de partir para a Copa Africana das Nações, Slot tem uma grande decisão a tomar novamente. Isak estará ansioso para mostrar serviço, mas o gerenciamento de carga de trabalho pode fazer com que Hugo Ekitiké receba a oportunidade. Joe Gomez provavelmente não terá o luxo de começar dois jogos seguidos, pois sua condição física precisa de supervisão cuidadosa. A equipe não tem desfalques.

Provável escalação: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Notícias do Sunderland

Brian Brobbey está em uma boa forma e não pode mais ser usado como um substituto. Com os gols de Wilson Isidor secando, Le Bris poderia introduzir Brobbey desde o início. Ele também organizou uma defesa com cinco jogadores para segurar o Liverpool. Habib Diarra e Aji Alese são os desfalques da partida.

Provável escalação: Roefa; Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderte e Reinildo; Xhaka e Sadiki; Le Fee; Traore e Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

