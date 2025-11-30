+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool underperformers GFXGOAL
Mark Doyle

Mohamed Salah, Virgil van Dijk e os dez jogadores que mais estão devendo na temporada desastrosa do Liverpool

A própria admissão de Curtis Jones resume o momento: o Liverpool está “em apuros”. A derrota por 4 a 1 em casa para o PSV, na Champions League, expôs ainda mais a fase complicada da equipe. Os Reds, desgastados fisicamente e mentalmente, perderam nove dos últimos 12 jogos somando todas as competições. Para muitos torcedores e analistas, Arne Slot só segue no cargo por ter conquistado a Premier League na temporada passada. O contraste é enorme — e doloroso. A grande pergunta agora é: como o Liverpool saiu do topo para o caos em apenas seis meses? A queda de desempenho, as lesões constantes e a falta de respostas táticas explicam parte desse cenário que transformou um elenco campeão em um time que luta para reencontrar confiança e identidade.

O impacto da morte de Diogo Jota nos amigos que ele deixou é algo impossível de medir. Andy Robertson, por exemplo, contou publicamente o quanto ainda sofre, mesmo em meio à festa pela classificação da Escócia para a Copa do Mundo na semana passada. Mas é claro que o Liverpool enfrenta outros problemas além do luto — especialmente a dificuldade de Arne Slot em encontrar soluções táticas para tantos pontos fracos espalhados pelo time.

Ainda assim, não dá para colocar tudo nas costas do treinador. O ex-zagueiro Jamie Carragher é um dos que têm apontado o dedo para o elenco, criticando a falta de liderança. E o próprio capitão, Virgil van Dijk, admitiu que o grupo está deixando a desejar.

A seguir, o GOAL analisa quem mais tem ficado abaixo do esperado nessa fase tão complicada dos Reds.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    10Virgil van Dijk

    No início da temporada, Van Dijk era praticamente o único sustentando uma defesa do Liverpool completamente vulnerável. Depois da vitória sofrida por 3 a 2 sobre o Newcastle, com um jogador a menos, em agosto, Jamie Carragher chegou a dizer que nem queria imaginar onde o time estaria sem seu capitão.

    Hoje, infelizmente, temos uma noção clara. Embora siga no centro da defesa, Van Dijk está muito longe do zagueiro dominante que liderou o Liverpool rumo ao título na temporada passada. Seu toque de mão bizarro contra o PSV — o terceiro pênalti cometido por ele na temporada, mais do que qualquer outro jogador da Premier League — mostra como ele também foi engolido pela crise geral em Merseyside.

    Ninguém questiona seu comprometimento; é evidente o quanto Van Dijk está abalado com a queda de rendimento do time. Mas ele parece tentar resolver tudo sozinho, o que o leva a entrar em divididas precipitadas. Se não recuperar logo a calma, o Liverpool realmente ficará em situação crítica.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    9Florian Wirtz

    Wirtz não tem sido tão mal quanto alguns críticos sugerem. O alemão foi essencial nas melhores atuações do Liverpool até aqui, contra Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt e Real Madrid. Sua ausência foi sentida nos pesados 3 a 0 sofridos em casa para PSV e Nottingham Forest.

    Ainda assim, é impossível ignorar que os torcedores esperavam mais da contratação de 100 milhões de libras (R$ 706,4 milhões). Três participações em gols em 16 jogos é pouco para alguém desse calibre, mesmo considerando o tempo natural de adaptação à intensidade do futebol inglês.

    Quando voltar de lesão, Wirtz estará sob enorme pressão para mostrar que pode ser decisivo na Premier League — mas será crucial que receba uma sequência jogando em sua posição ideal, atrás do centroavante.

  • إصابة فريمبونجAFP

    8Jeremie Frimpong

    Substituir Trent Alexander-Arnold era impossível. Trent tem habilidades únicas para um lateral-direito. Por isso, o Liverpool buscou Jeremie Frimpong, que tem características ofensivas diferentes, mas igualmente perigosas.

    O problema é que pouco vimos disso. Primeiro, porque Frimpong tem sofrido com lesões e voltou a sentir o tendão na partida da Champions League contra o Frankfurt. Segundo, porque, mesmo quando esteve em campo, não pareceu confortável na função de lateral. Mostrou muito mais a cara do jogador que era no Bayer Leverkusen: um ala ofensivo.

    Quando Frimpong voltar, Slot precisa deixar claro qual é o plano para seu compatriota, que soma apenas um gol acidental e nenhuma assistência em nove jogos.

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Alexis Mac Allister

    Mac Allister foi, por duas temporadas, um dos jogadores mais regulares do Liverpool desde que chegou do Brighton em 2023. Raramente entregava menos do que um “sete” por partida. Era o meio-campista que sustentava o time com técnica e intensidade, independentemente de onde estivesse posicionado.

    Agora, porém, paga o preço pela recuperação lenta da lesão que interrompeu sua última temporada e atrapalhou toda a pré-temporada. Ele teve bons momentos — como nos jogos contra Aston Villa e Real Madrid — mas voltou a cair de rendimento recentemente.

    Foi chocante ver como Nico Williams passou com facilidade por ele no gol do Forest em Anfield. E contra o PSV, praticamente desapareceu após o time ficar em desvantagem. Mac Allister é bom demais para viver uma temporada inteira abaixo do nível — mas o Liverpool precisa que ele reencontre sua melhor forma urgentemente.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    6Ryan Gravenberch

    Depois de cumprir suspensão na estreia da Premier League, Gravenberch começou a temporada parecendo pronto para repetir o impacto que teve na campanha do título. Ele foi chave nas cinco primeiras vitórias do Liverpool e brilhou especialmente no clássico contra o Everton, marcando um gol e dando assistência para Hugo Ekitike.

    Mas o rendimento dele despencou — e o do time caiu junto, já que o holandês é peça central no modelo de Slot.

    É claro que ele não tem sido ajudado pelos companheiros nem pelas falhas sistêmicas do time. Mas é evidente que Gravenberch está mal. O mais alarmante é vê-lo evitar divididas e perder bolas que antes protegia com facilidade.

    Se Slot não conseguir recuperá-lo, a crise do Liverpool tende a piorar — especialmente porque o clube mais uma vez falhou em contratar um volante camisa 6 de origem.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Cody Gakpo

    Foi fácil entender por que o Liverpool aceitou a oferta de 60 milhões de libras (R$ 424 milhões) do Bayern de Munique por Luis Díaz. Ele vinha da temporada mais prolífica da carreira, mas já tinha 28 anos e o clube contava com alternativas na esquerda.

    Slot tinha recuperado Gakpo ao colocá-lo como ala na temporada passada, e Rio Ngumoha já despontava como talento especial. Mas as dificuldades atuais de Gakpo mudaram completamente a percepção do negócio.

    Ele até tem quatro gols na temporada, mas sua irregularidade e falta de repertório irritam a torcida. Díaz, enquanto isso, deslanchou no Bayern: são 11 gols em 18 jogos.

    Com o clima pesado em Anfield, não surpreende ver rumores de que Slot jamais quis vender Díaz...

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Milos Kerkez

    Kerkez foi uma das promessas da Premier League em 2024/25, disputado inclusive pelo Manchester City. Richard Hughes venceu a corrida por ele, e a contratação foi celebrada como um acerto imediato.

    Em teoria, Kerkez era o substituto perfeito para Robertson: intenso, agressivo e perigoso no ataque. Mas ele não conseguiu se recuperar de uma atuação afobada contra o Bournemouth na estreia e, jogo após jogo, parece mais desconectado do que nunca no esquema de Slot.

    Alguns dizem que a culpa não é dele, já que o treinador tem pedido que ele jogue mais preso. Mesmo quando pôde avançar, porém, seu último passe decepcionou, e seus erros de posicionamento — além das falhas no jogo aéreo — viraram um problema constante.

    Hoje, mesmo em declínio, Robertson parece uma opção mais segura.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    3Mohamed Salah

    O tempo passa, e Salah já tem 33 anos. Em condições normais, teria alguma margem para oscilar. Mas este momento do Liverpool não é nada normal.

    O time precisa de liderança, e Salah não está entregando — o que pesa ainda mais pelo novo contrato milionário que assinou neste ano.

    Sua grandeza ninguém discute. Ele está perto de ser considerado um dos maiores da história da Premier League. Mas quatro gols em 12 jogos são muito pouco. Liberar Salah de responsabilidades defensivas só faz sentido quando ele decide lá na frente.

    Hoje, soa menos absurdo dizer que sua ausência na Copa Africana de Nações pode não impactar tanto quanto se imaginava.

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Alexander Isak

    Assim como Mac Allister, Isak também sente a falta de uma pré-temporada completa. A diferença é que, neste caso, a culpa é inteiramente dele: chegou ao Liverpool vindo do Newcastle longe da forma ideal.

    E, até agora, não mostrou absolutamente nada que justifique todo o investimento. Marcou um gol na Carabao Cup e nada mais.

    O problema é que não há nem lampejos. É fácil esquecer que ele está em campo — o que é assustador para um dos jogadores mais caros da história do clube.

    Com Hugo Ekitike machucado, Isak tem agora a chance de provar que vale algo. Ele precisa aproveitar — por ele e pelo Liverpool. Do contrário, pode entrar para a lista de grandes contratações sem sentido do futebol.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Ibrahima Konaté

    Perder Marc Guehi está se revelando um dos erros mais graves da temporada. A negociação fracassou no último dia da janela, a lesão de Giovanni Leoni complicou tudo, e Slot ficou sem alternativa além de seguir apostando em um Ibrahima Konaté completamente instável.

    É difícil até explicar o quanto Konaté tem sido mal nesta temporada — ainda mais considerando que ele foi excelente na anterior. Também pesa o fato de ele buscar um contrato melhor, depois que o Real Madrid desistiu de contratá-lo gratuitamente no ano que vem.

    Hoje, seria mais sensato retirar a oferta e tentar vendê-lo em janeiro para recuperar parte do que seria investido em Guehi.

    A verdade é que o desastre com Konaté era previsível. E é frustrante para os torcedores saber que o clube se colocou nessa situação. A falta de Guehi pode ter custado o título da Premier League — e agora está custando muito mais.

