Tom Maston

Real Madrid acende alerta, e PSG perde a liderança: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

O último fim de semana de jogos pela Europa teve confrontos diretos pela ponta da tabela, gols dramáticos nos acréscimos e até protestos de torcedores, tudo isso enquanto os clubes tentam engrenar antes do longo inverno europeu. LaLiga, Série A Italiana e Ligue 1 têm novos líderes após a rodada, e algumas disputas pelo título prometem ir até maio no limite.

O mesmo pode ser dito da Premier League depois dos acontecimentos dos últimos dias, enquanto ainda é cedo para medir o impacto que outros resultados terão no futuro de alguns treinadores pressionados, tanto na Inglaterra quanto em outros países.

Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores do fim de semana? A GOAL destacou 10 para você analisar…

    PERDEDOR: Moisés Caicedo

    O grande jogo da rodada na Premier League fez o líder Arsenal cruzar Londres para enfrentar o Chelsea, que começou o fim de semana na vice-liderança e embalado após vencer o Barcelona no meio da semana. Muito do pré-jogo girava em torno do duelo no meio-campo, com Declan Rice e Moisés Caicedo prometendo um choque entre dois dos melhores volantes do futebol inglês.

    E enquanto Rice fez um jogo sólido, ainda que sem brilho, no empate por 1 a 1, Caicedo acabou sendo protagonista pelos motivos contrários. O equatoriano entrou em campo determinado a deixar sua marca, pressionando como de costume, mas passou do ponto aos 38 minutos, quando entrou forte em Mikel Merino e acertou o adversário acima do tornozelo, recebendo o cartão vermelho de forma justa.

    Apesar das reclamações, Caicedo não tinha muito do que contestar. E deve ter se perguntado o que poderia ter acontecido enquanto via os companheiros se desdobrarem para abrir o placar logo após o intervalo e depois segurarem um ponto, mesmo com um jogador a menos diante do time mais em forma da Europa. Se Caicedo tivesse ficado em campo, o Chelsea talvez tivesse forças para vencer. Agora, porém, ele encara uma suspensão de três jogos e só volta à Premier League no fim de semana anterior ao Natal. A ausência dele pode custar muito na briga dos Blues pelo título.

    VENCEDOR: As contratações milionárias do Liverpool

    Do outro lado de Londres, o Liverpool visitou o West Ham consciente de que a defesa do título conquistado na última temporada praticamente já ficou pelo caminho, depois de uma sequência de seis derrotas em sete jogos que colocou Arne Slot sob pressão. E embora vencer um West Ham em crise não seja exatamente prova de renascimento, foi animador para a torcida ver as duas grandes contratações da última janela finalmente mostrando a que vieram.

    Na prática, Alexander Isak novamente ficou sumido do jogo até os 60 minutos no London Stadium. Mas, quando o Liverpool mais precisou, o atacante de £ 125 milhões (R$ ~945 milhões) apareceu com um belo chute para abrir o placar e marcar seu primeiro gol na liga desde que trocou Newcastle por Liverpool.

    O brilho da tarde, porém, ficou com Florian Wirtz. Atuando com liberdade na faixa central, o alemão infernizou a defesa do West Ham, encontrando espaços e acelerando o time. Se não fossem alguns domínios ruins de companheiros dentro da área, talvez tivesse distribuído uma ou duas assistências. Mesmo assim, foi exatamente o tipo de atuação que muitos esperavam do jogador de £ 116 milhões (R$ 877 milhões) vindo do Bayer Leverkusen.

    Wirtz conseguiu jogar tão solto também porque Dominik Szoboszlai foi deslocado para o lado direito do ataque, já que Slot deixou Mohamed Salah no banco por toda a tarde. A entrega do húngaro abriu ainda mais espaço para o alemão brilhar e, se o rendimento do Liverpool continuar subindo, este fim de semana pode marcar o início do fim da era do “Rei Egípcio” no clube.

    PERDEDOR: Thomas Frank

    Slot conseguiu aliviar um pouco a pressão, mas o mesmo não pode ser dito de Thomas Frank após mais um jogo para esquecer do Tottenham. O treinador dinamarquês havia ao menos recuperado um pouco do orgulho depois da goleada sofrida no clássico do norte de Londres, ao mostrar competitividade na derrota por 5 a 3 para o Paris Saint-Germain no meio da semana. Mas o revés para o Fulham neste sábado representou um novo fundo do poço, com o Spurs caindo para a metade de baixo da tabela.

    O Tottenham levou dois gols em apenas oito minutos, novamente com uma grande falha do goleiro Guglielmo Vicario. Mohammed Kudus até diminuiu no segundo tempo, mas a péssima sequência em casa não dá sinais de melhora. O Spurs já perdeu 10 jogos da Premier League como mandante em 2025, e o Fulham se juntou ao Bournemouth como os únicos times a conseguirem suas únicas vitórias fora de casa justamente no Tottenham Hotspur Stadium. O lanterna Wolves, aliás, marcou seu único gol fora ao arrancar seu único ponto longe de casa também contra o Tottenham, em setembro.

    Frank ainda piorou o clima após a partida, criticando a torcida ao dizer que quem vaiou o goleiro “não é torcedor de verdade do Tottenham”. E agora há muitos que já se voltaram contra o ex-treinador do Brentford antes da viagem decisiva a Newcastle, na terça-feira. Qualquer resultado que não seja vitória em St. James’ Park pode muito bem significar o fim da passagem de um dos técnicos mais carismáticos da Premier League.

    PERDEDOR: Xabi Alonso

    Frank não é o único técnico recém-contratado sentindo a pressão na Europa. Na Espanha, ela começa a pesar e muito sobre Xabi Alonso. O ex-meio-campista do Real chegou cercado de expectativa pela campanha brilhante que fez no Leverkusen, e, nos três primeiros meses de trabalho, tudo parecia caminhar perfeitamente. O Real liderava LaLiga com folga depois de vencer o Barcelona no primeiro clássico sob comando de Alonso, e ainda tinha 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos da Champions League.

    Mas novembro virou um pesadelo. A derrota para o Liverpool desencadeou uma sequência de cinco partidas com apenas uma vitória e, ainda assim, uma vitória garantida apenas graças a quatro gols de Kylian Mbappé contra o Olympiacos. Na liga, o time acumulou três empates seguidos, culminando no 0 a 0 deste domingo (30) contra o ameaçado Girona, resultado que devolveu a liderança doméstica ao Barcelona e aumentou o debate sobre a estratégia de Alonso na capital espanhola.

    Essa desconfiança só cresceu com relatos de um vestiário rachado. Vinicius Jr estaria se recusando a negociar uma renovação devido à má relação com o treinador, enquanto outros jogadores que renderam muito sob a flexibilidade de Carlo Ancelotti estariam insatisfeitos com o modelo mais rígido imposto pelo novo comandante.

    Florentino Pérez dificilmente demitirá Alonso tão cedo após contratá-lo, mas o momento é delicado. O técnico começa a lutar contra o relógio para evitar que a temporada do Real Madrid saia completamente dos trilhos.

    VENCEDOR: Lamine Yamal

    Quem mais se beneficiou da queda de rendimento do Real Madrid foi o Barcelona, que assumiu a liderança de La Liga após a vitória por 3 a 1 sobre o Alavés, no sábado (29). E o protagonista foi Lamine Yamal. O jovem voltou bem após atuação apagada em Stamford Bridge, marcando o gol de empate ainda no primeiro tempo, depois que o Alavés abriu o placar com um minuto de jogo, e servindo Dani Olmo no gol que fechou o placar nos acréscimos.

    Hansi Flick havia desafiado o garoto a responder dentro de campo após a má exibição contra o Chelsea, e Yamal mostrou exatamente por que é cotado para ser o primeiro jogador da história a conquistar a Bola de Ouro antes dos 21 anos. Dribles, improviso, velocidade… tudo pelo lado direito do ataque.

    Ele vai precisar repetir o nível na terça-feira (2), quando o Barça recebe o Atlético de Madrid, que também entrou forte na briga pelo título e está apenas três pontos atrás após embalar seis vitórias seguidas no campeonato.

    VENCEDOR: Napoli

    Se a disputa na Espanha está embolada, na Série A o cenário é ainda mais apertado: apenas um ponto separa os quatro primeiros colocados, todos em zona de Champions. O Napoli, atual campeão, ocupa a vice-liderança e está empatado em pontos com o Milan depois de vencer a então líder Roma por 1 a 0, no Estádio Olímpico.

    Antonio Conte manteve o 3-4-3 que adotou após a Data Fifa de novembro, e o sistema continua funcionando. David Neres marcou pela terceira vez em dois jogos de Série A após ganhar espaço justamente com a mudança tática.

    “Ir ao Olímpico e jogar com a autoridade que tivemos, pressionando o tempo todo, não é simples”, disse Conte à DAZN. “A Roma vinha embalada, estava na nossa frente e tem um ótimo time. Gostei da personalidade dos meus jogadores. Eles encararam o adversário desde o primeiro minuto.

    “Esses caras mostram entusiasmo, fome e determinação todos os dias. Foi isso que nos levou ao Scudetto no ano passado. Vamos lutar para defender o título, torcendo para não termos mais baixas longas por lesão.”

    PERDEDOR: Paris Saint-Germain

    Se os atuais campeões de Espanha e Itália tiveram um fim de semana positivo, o mesmo não pode ser dito do campeão francês. O PSG perdeu apenas pela segunda vez na Ligue 1 ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Monaco, no sábado (29). Luis Enrique decidiu deixar Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Gonçalo Ramos no banco, mesmo com Désiré Doué machucado, e o time sentiu falta de poder ofensivo, finalizando apenas duas vezes no alvo.

    “É difícil manter consistência quando cometemos tantos erros individuais. Foi nosso pior jogo na temporada”, disse Luis Enrique após a partida no Stade Louis II. “Eles mereceram mais do que a gente. Foi uma noite ruim, muito ruim.”

    O PSG ainda pode disparar na liderança nas próximas semanas, já que tem um elenco muito superior ao dos rivais. Mas, para isso, vai precisar evoluir em um campeonato nacional que ainda não engrenou de verdade depois das dificuldades vividas na última temporada.

    VENCEDOR: Lens

    A derrota do PSG abriu caminho para que um dos concorrentes assumisse a liderança da Ligue 1. E, enquanto o Marseille desperdiçou sua chance ao levar um gol do Toulouse nos acréscimos no sábado, o Lens não vacilou. No domingo (30), venceu o Angers por 2 a 1 e tomou a ponta da tabela, agora um ponto à frente do resto.

    Promovido à primeira divisão apenas em 2020, o Lens rapidamente se firmou como uma das equipes mais consistentes do país, chegando até a disputar a Champions League na temporada 2023/24. Depois disso, foi sétimo e oitavo colocado, mas o técnico Pierre Sage recolocou o clube em um nível que não se via há 21 anos, a última vez em que o time liderou o campeonato.

    E há uma dose de poesia no fato de Florian Thauvin ter marcado os dois gols que levaram o time ao topo. Desde que voltou à França após passagens por México e Itália, o ex-Marseille reencontrou seu melhor futebol. Aos 32 anos, é um dos principais destaques da Ligue 1 até aqui, ganhou espaço de novo na seleção francesa e hoje briga por vaga na lista de Didier Deschamps para a Copa do Mundo. Se mantiver o Lens vivo na disputa pelo título, chances reais de ir à América do Norte não vão faltar.

    VENCEDOR: Luis Díaz

    O Bayern de Munique segue soberano na Bundesliga, aumentando para oito pontos a vantagem sobre o vice-líder RB Leipzig. Mas a vitória sobre o St. Pauli veio no sufoco: dois gols nos acréscimos salvaram o time de Vincent Kompany de perder pontos pela segunda vez na temporada.

    E o gol que abriu o caminho foi de Luis Díaz, aos 92 minutos. O colombiano voltou a mostrar por que foi contratado no meio do ano, depois de deixar o Liverpool. Ele havia desfalcado o time na derrota para o Arsenal pela Champions por estar suspenso devido à expulsão contra o PSG, e sua ausência foi sentida no Emirates Stadium, onde o Bayern sofreu a primeira derrota do ano.

    “Lucho tem uma espécie de ‘criatividade caótica’”, explicou Kompany após o jogo. “Ele sempre consegue fazer algo no meio do caos. Como defensor, sempre achei desconfortável enfrentar jogadores assim porque você nunca sabe quem realmente está com o controle da bola.” E poucos zagueiros na Alemanha estão conseguindo pará-lo: já são 12 participações em gols na Bundesliga nesta temporada.

    PERDEDOR: Ajax

    Na Holanda, o drama do Ajax parece não ter fim. Depois de entregar o título da Eredivisie na reta final da última temporada, os gigantes de Amsterdã começaram esta campanha ainda piores, a ponto de demitir Johnny Heitinga apenas três meses após sua chegada.

    E nada melhorou desde então. O clube venceu só duas das últimas 13 partidas em todas as competições, perdeu quatro seguidas e despencou para a parte intermediária da tabela. Na Champions League, é o único time que não somou sequer um ponto nas cinco primeiras rodadas.

    A crise atingiu um novo nível neste domingo, no jogo contra o Groningen na Johan Cruyff Arena. A partida durou cinco minutos: torcedores do próprio Ajax arremessaram fogos no gramado, obrigando a arbitragem a suspender o confronto.

    “O Ajax considera o que aconteceu hoje absolutamente vergonhoso”, disse o clube em comunicado oficial. “Pedimos desculpas a todos que foram afetados. A segurança de torcedores e jogadores foi colocada em risco, algo inaceitável. Condenamos veementemente esse comportamento. Fogos de artifício não pertencem ao estádio.”

    A partida será retomada na terça-feira, agora com portões fechados, enquanto uma investigação disciplinar já está em andamento.