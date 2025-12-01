Real Madrid acende alerta, e PSG perde a liderança: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

O grande jogo da rodada na Premier League fez o líder Arsenal cruzar Londres para enfrentar o Chelsea, que começou o fim de semana na vice-liderança e embalado após vencer o Barcelona no meio da semana. Muito do pré-jogo girava em torno do duelo no meio-campo, com Declan Rice e Moisés Caicedo prometendo um choque entre dois dos melhores volantes do futebol inglês.

E enquanto Rice fez um jogo sólido, ainda que sem brilho, no empate por 1 a 1, Caicedo acabou sendo protagonista pelos motivos contrários. O equatoriano entrou em campo determinado a deixar sua marca, pressionando como de costume, mas passou do ponto aos 38 minutos, quando entrou forte em Mikel Merino e acertou o adversário acima do tornozelo, recebendo o cartão vermelho de forma justa.

Apesar das reclamações, Caicedo não tinha muito do que contestar. E deve ter se perguntado o que poderia ter acontecido enquanto via os companheiros se desdobrarem para abrir o placar logo após o intervalo e depois segurarem um ponto, mesmo com um jogador a menos diante do time mais em forma da Europa. Se Caicedo tivesse ficado em campo, o Chelsea talvez tivesse forças para vencer. Agora, porém, ele encara uma suspensão de três jogos e só volta à Premier League no fim de semana anterior ao Natal. A ausência dele pode custar muito na briga dos Blues pelo título.