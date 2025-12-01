Real Madrid acende alerta, e PSG perde a liderança: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

Do outro lado de Londres, o Liverpool visitou o West Ham consciente de que a defesa do título conquistado na última temporada praticamente já ficou pelo caminho, depois de uma sequência de seis derrotas em sete jogos que colocou Arne Slot sob pressão. E embora vencer um West Ham em crise não seja exatamente prova de renascimento, foi animador para a torcida ver as duas grandes contratações da última janela finalmente mostrando a que vieram.
Na prática, Alexander Isak novamente ficou sumido do jogo até os 60 minutos no London Stadium. Mas, quando o Liverpool mais precisou, o atacante de £ 125 milhões (R$ ~945 milhões) apareceu com um belo chute para abrir o placar e marcar seu primeiro gol na liga desde que trocou Newcastle por Liverpool.
O brilho da tarde, porém, ficou com Florian Wirtz. Atuando com liberdade na faixa central, o alemão infernizou a defesa do West Ham, encontrando espaços e acelerando o time. Se não fossem alguns domínios ruins de companheiros dentro da área, talvez tivesse distribuído uma ou duas assistências. Mesmo assim, foi exatamente o tipo de atuação que muitos esperavam do jogador de £ 116 milhões (R$ 877 milhões) vindo do Bayer Leverkusen.
Wirtz conseguiu jogar tão solto também porque Dominik Szoboszlai foi deslocado para o lado direito do ataque, já que Slot deixou Mohamed Salah no banco por toda a tarde. A entrega do húngaro abriu ainda mais espaço para o alemão brilhar e, se o rendimento do Liverpool continuar subindo, este fim de semana pode marcar o início do fim da era do “Rei Egípcio” no clube.