Liverpool renova com Alexander-Arnold por mais cinco anos

Cria da base dos Reds, lateral estendeu seu vínculo até 2024

O Liverpool anunciou neste sábado a renovação de contrato do jovem lateral-direito Alexander-Arnold até 2024. O antigo vínculo com o jogador de 20 anos iria até 2021.

Revelado nas categorias de base dos Reds, foi elogiado pelo técnico Jürgen Klopp.

"Este é muito sobre o 'homem' e o jogador que ele se tornou, o status que ele tem agora tanto conosco e no jogo, é muito merecido. Desde que ele assinou da última vez conosco ele se estabilizou no time, ao invés de ser uma surpresa", afirmou



(Foto: Getty Images)

"Ele já jogou e marcou gol pela seleção inglesa e participou de uma Copa do Mundo", completou.

Alexander-Arnold também comemorou o novo vínculo com o Liverpool.

Mais artigos abaixo

"Estou em êxtase e realmente orgulhoso. Eu me sinto privilegiado de ter o apoio e confiança do clube que me ofereceu um novo acordo", declarou.

"Não houve dúvida na minha cabeça para assinar e prolongar os anos que tenho no clube. Espero que possamos ter muito sucesso nestes anos", finalizou.