+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoReal Madrid
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

Liverpool x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (04), em Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do canal TNT na TV fechada, além da HBOMax via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória sobre o Aston Villa por 2 a 0 no Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em décimo lugar, com seis pontos, os Reds buscam entrar na zona de classificação direta para as oitavas de final. Até aqui, a equipe venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2 e o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, além da derrota para o Galatasarary por 1 a 0.

Por outro lado, o Real Madrid, maior campeão da Champions League, o Real Madrid ocupa a quinta posição com os mesmos pontos nove pontos que o líder PSG. Com 100% de aproveitamento, os merengues venceram o Olympique de Marselha por 2 a 1, o Kairat por 5 a 0 e a Juventus por 1 a 0.

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Liverpool crest
Liverpool
LIV
La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai (Wirtz), Salah, Gakpo e Isak (Ekitiké).

Real Madrid: Courtois; Valverde (Trent), Éder Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Güler, Mastantuono, Vini Jr. (Rodrygo) e Mbappé.

Escalações de Liverpool x Real Madrid

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-1-4-1

Home team crestRMA
25
G. Mamardashvili
12
C. Bradley
5
I. Konate
26
A. Robertson
4
C
V. van Dijk
10
A. Mac Allister
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
11
M. Salah
38
R. Gravenberch
22
H. Ekitike
1
T. Courtois
8
C
F. Valverde
24
D. Huijsen
3
Eder Militao
18
A. Carreras
15
A. Guler
7
Vinicius Junior
14
A. Tchouameni
6
E. Camavinga
5
J. Bellingham
10
K. Mbappe

4-1-4-1

RMAAway team crest

LIV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

RMA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • X. Alonso

Desfalques

Liverpool

Giovanni Leoni, Alisson e Jeremie Frimpong estão machucados.

Real Madrid

Dani Carvajal e Antonio Rüdiger seguem no departamento médico.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Anfield - Liverpool, ING

Retrospecto recente

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma sete vitórias, contra quatro do Liverpool, além de um empate. No último encontro válido pela Champions League 2024/25, os Reds venceram por 2 a 0.

LIV

Outros

RMA

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0