Liverpool x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), pelo jogo de ida das oitavas da UCL; veja como acompanhar na TV e na internet

Repetindo a final da Liga dos Campeões de 2021/22, Liverpool e Real Madrid voltam a se enfrentar na tarde desta terça-feira (21), em Anfield, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do TNT, na TV fechada, e HBO Max, no streaming.

Embalado com duas vitórias consecutivas na Premier League, o Liverpool volta as atenções para a Liga dos Campeões. Na fase de grupos, a equipe ficou na vice-liderança do Grupo A com 15 pontos em seis jogos disputados. Foram cinco vitórias e uma derrota. A mesma campanha que o líder Napoli, que ficou com a ponta devido ao saldo de gols (14 contra 11).

Getty Images

Para o confronto, o técnico Jurgen Klopp ainda não sabe se poderá contar com o uruguaio Darwin Nunez, com problema no ombro. Caso não esteja apto, Diogo Jota e Roberto Firmino brigam por uma vaga no ataque.

Do outro lado, o Real Madrid, atual campeão, também não teve dificuldades na primeira fase da UCL. Terminou na liderança do Grupo F com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota), e chega para o confronto após duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol.

Getty

Apesar não ter participado da vitória sobre o Osasuna por 2 a 0 por cansaço muscular, Karim Benzema é aguardado entre os titulares, enquanto Eduardo Camavinga e Dani Ceballos podem formar o meio-campo com Luka Modric.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid registra cinco vitórias, contra três do Real Madrid, além de um empate. No último encontro, válido pela decisão da UCL 2021/22, os Merengues venceram por 1 a 0. A última vitória dos Reds aconteceu nas oitavas de final da temporada 2008/09 (4 a 0).

A campanha do Liverpool na Champions League 2022/23

Getty

Napoli 4 x 1 Liverpool - 7 de setembro de 2022

Liverpool 2 x 1 Ajax - 13 de setembro de 2022

Liverpool 2 x 0 Rangers - 4 de outubro de 2022

Rangers 1 x 7 Liverpool - 12 de outubro de 2022

Ajax 0 x 3 Liverpool - 26 de outubro de 2022

Liverpool 2 x 0 Napoli - 1 de novembro de 2022

A campanha do Real Madrid na Champions League 2022/23

Getty Images

Celtic 0 x 3 Real Madrid - 6 de setembro de 2022

Real Madrid 2 x 0 RB Leipzig - 14 de setembro de 2022

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk - 5 de outubro de 2022

Shakhtar Donetsk 1 x 1 Real Madrid - 11 de outubro de 2022

RB Leipzig 3 x 2 Real Madrid - 25 de outubro de 2022

Real Madrid 5 x 1 Celtic - 2 de novembro de 2022

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vini Jr.

Desfalques

Liverpool

Ibrahima Konate, Luis Diaz, Thiago Alcantara e Calvin Ramsay continuam ausentes.

Real Madrid

Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Ferland Mendy e Mariano Diaz estão fora.

Quando é?