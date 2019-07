Liverpool quer prolongar vínculo com Jurgen Klopp, diz agente

Técnico alemão foi um dos grandes responsáveis pelo aumento exponencial do valor de mercado do clube

O quer garantir a permanência de Jürgen Klopp no comando da equipe e prentede renovar o contrato do técnico alemão, de acordo com o agente do treinador. Em entrevista à Welt, Marc Kosicke, empresário de Klopp falou sobre a boa sensação que o técnico tem em estar no clube de Merseyside. O contrato atual de Klopp vai até 2022, Kosicke disse que há um desejo de um novo vínculo por parte dos Reds.

"O Liverpool gostaria inclusive de extender [o contrato]. Jürgen [Klopp] sentiu mais uma vez a grandeza do Liverpool depois das recentes conquistas e ele sente que está no lugar certo e na hora certa", contou Korsicke.

Recentemente o nome de Jürgen Klopp vem sendo especulado para substituir o técnico da seleção alemã, Joachim Löw. A possibilidade parece agradar Klopp, mas seu agente avisa que há pelo menos uma condição para que Klopp assuma o comando da Die Mannschaft.

"O próprio Jürgen já disse que se caso aconteça de um dia Joachim Löw não querer mais ser técnico da seleção nacional então isso seria possível para ele. Essa é uma opção para ele", falou Korsicke.

O técnico do Liverpool é visto como um dos grandes responsáveis não apenas pelo sucesso da última temporada - na qual ganhou a e bateu o recorde de pontos da história do clube na Premier League - mas também pelo aumento significativo do valor de mercado dos Reds. Korsicke também afirmou que o possível preço de uma oferta a Klopp assusta potenciais interessados e avisa que o Liverpool não irá sequer conversar com quem tentar levar o treinador.

"Jürgen [Klopp] atualmente não cabe no orçamento de ninguém. É difícil medir o valor da transferência nesse caso de qualquer forma. Como vai funcionar isso sendo que o treinador aumentou o valor do clube de perto das 900 milhões de libras para 2.8 bilhões de libras?", disse o agente do treinador dos Reds.