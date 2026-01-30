Liverpool x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Liverpool estará decidido a voltar a vencer no Campeonato Inglês enquanto recebe o Newcastle, que também precisa de uma vitória.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Liverpool x Newcastle, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Liverpool x Newcastle

Liverpool e Newcastle se enfrentam neste sábado (31), em Anfield, em Merseyside, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você está no exterior, pode ser necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos com seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao transmitir. Se você não tem certeza de qual VPN usar, consulte o guia de GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora de início de Liverpool x Newcastle

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Liverpool viu sua sequência invicta de 13 jogos chegar ao fim quando foi derrotado pelo Bournemouth em uma partida do Campeonato Inglês, mas o time de Arne Slot se recuperou com uma vitória contra o Qarabag na Champions League. Os Reds encontram-se posicionados em sexto lugar na classificação do Campeonato Inglês, mas voltarão para o quarto lugar se assegurarem uma vitória sobre o Newcastle, com Chelsea e Manchester United perdendo seus jogos neste fim de semana.

Enquanto isso, o Newcastle venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, com sua vitória na Champions League contra o PSV. Os Magpies estão em nono lugar na classificação do Campeonato Inglês, a cinco pontos do Manchester United, que está em quarto lugar. Uma vitória em Anfield reviveria as esperanças do time liderado por Eddie Howe de finalizar entre os quatro primeiros.

Getty Images

Desfalques e estatísticas

O Liverpool não contará com os serviços de Conor Bradley, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Stefan Bajcetic, Jayden Danns e Alexander Isak, que estão se recuperando de suas respectivas lesões. No entanto, os Reds foram reforçados pela disponibilidade de Ibrahima Konate e Curtis Jones antes do confronto deste fim de semana.

Seus visitantes, Newcastle, têm Fabian Schar, Tino Livramento, Joelinton, Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Jacob Murphy e Bruno Guimarães em sua lista de lesionados, mas Dan Burn pode voltar de lesão contra os campeões.

O Liverpool ganhou dois dos seus últimos três jogos contra o Newcastle, que saiu vitorioso no outro jogo, que foi a final da Copa da Liga Inglesa da temporada passada.

Getty Images

Notícias dos times e escalações

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

Classificações