Liverpool x Lyon ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam neste domingo (11), buscando ritmo para retomar a temporada europeia; veja como acompanhar na TV e na internet

Fazendo os últimos ajustes antes do reinício da temporada europeia, Liverpool e Lyon se enfrentam na manhã deste domingo (11), às 11h (de Brasília), em Dubai, em amistoso. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Sexto colocado da Premier League, o Liverpool sabe que precisa retormar o campeonato com força total e, para isso, quer fazer os ajustes necessários no amistoso. Os Reds têm uma série de desfalques, já que muitos jogadores estão na Copa, enquanto outros ganharam folga após eliminação no Mundial, além de lesionados.

Do outro lado, o Lyon é o oitavo colocado da Ligue 1, e assim como o adversário, sabe que precisa reagir na competição se quiser, ao menos, garantir uma vaga nas competições europeis na próxima temporada. Boateng, machucado, é desfalque certo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Liverpool: Kelleher; Ramsay, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Milner; Salah, Firmino, Carvalho.

Escalação do provável Lyon: Lopes; Gusto, Lukeba, Diomande, Henrique; Aouar, Lepenant, Caqueret; Tete, Lacazette, Dembele.

Desfalques

Liverpool

Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold e Konate estão na Copa do Mundo, enquanto Fabinho, Alisson Becker e Virgil van Dijk acabaram de se despedir da competição e não jogam, assim como Darwin Núñez, de folga. Além disso, Arthur, Luis Diaz, Keita e Diogo Jota seguem no departamento médico.

Lyon

Nicolas Tagliafico está no Mundial, enquanto Ekambi ganhou folga após eliminação na Copa. Já Boateng segue se recuperando de lesão.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de dezembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Estádio Al-Maktoum, Dubai - EAU