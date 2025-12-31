Liverpool x Leeds: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Liverpool e Leeds entram em campo nesta quinta-feira (1), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo acontece no Anfield, em Liverpool.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Liverpool x Leeds ao vivo

A partida entre Liverpool e Leeds será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Liverpool x Leeds: informações da partida

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Liverpool

Na quarta posição da tabela com 32 pontos, o Liverpool tenta ampliar a sequência positiva na competição após muita instabilidade e turbulência. São três rodadas seguidas vencendo, fazendo com que o time de Arne Slot voltasse a figurar próximo ao pelotão de cima. A última vitória foi sobre o lanterna Wolverhampton por 2 a 1.

Notícias do Leeds

Apesar de estar só dois pontos acima da zona de rebaixamento, o Leeds vem em um bom momento na Premier League. São cinco rodadas sem saber o que é perder, com duas vitórias e três empates no período. Na última rodada, a equipe de Daniel Farke ficou no 1 a 1 com o Sunderland fora de casa.

