Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoLeeds
Felipe Proença

Liverpool x Leeds: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Clubes se enfrentam nesta quinta-feira em Anfield, pela 19ª rodada da Premier League

Liverpool e Leeds entram em campo nesta quinta-feira (1), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo acontece no Anfield, em Liverpool.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Liverpool x Leeds ao vivo

A partida entre Liverpool e Leeds será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Liverpool x Leeds: informações da partida

crest
Premier League - Premier League
Anfield

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Leeds

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-5-2

Home team crestLEE
1
A. Becker
30
J. Frimpong
4
V. van Dijk
5
I. Konate
6
M. Kerkez
10
A. Mac Allister
17
C. Jones
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
22
H. Ekitike
1
L. Perri
4
E. Ampadu
15
J. Bijol
5
P. Struijk
3
G. Gudmundsson
11
B. Aaronson
2
J. Bogle
18
A. Stach
44
I. Gruev
14
L. Nmecha
9
D. Calvert-Lewin

3-5-2

LEEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Farke

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Liverpool

Na quarta posição da tabela com 32 pontos, o Liverpool tenta ampliar a sequência positiva na competição após muita instabilidade e turbulência. São três rodadas seguidas vencendo, fazendo com que o time de Arne Slot voltasse a figurar próximo ao pelotão de cima. A última vitória foi sobre o lanterna Wolverhampton por 2 a 1.

Notícias do Leeds

Apesar de estar só dois pontos acima da zona de rebaixamento, o Leeds vem em um bom momento na Premier League. São cinco rodadas sem saber o que é perder, com duas vitórias e três empates no período. Na última rodada, a equipe de Daniel Farke ficou no 1 a 1 com o Sunderland fora de casa.

Forma

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

LEE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

Confrontos diretos recentes

LIV

Outros

LEE

3

Vitórias

1

Empate

1

19

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0