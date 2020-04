Escorregão de Gerrard faz aniversário: quando foi, qual era o jogo e mais da falha

O ex-capitão do Liverpool tem diversas memórias felizes em Anfield, porém aquele jogo em abril de 2014 não está entre elas

O estava consideravelmente perto do 19º título inglês na temporada 2013-14. O time era dirigido por Brendan Rodgers e tinha estrelas como Philippe Coutinho, Luis Suarez, Raheem Sterlinge Steven Gerrard. Mas nas últimas três rodadas, eles (literalmente) escorregaram.

Gerrard, capitão do time e um dos maiores ídolos do clube, foi vítima de um dos lances mais infelizes da história do Liverpool, que permitiu que o se sagrasse campeão inglês naquela temporada. Até hoje, o Liverpool não conquistou a Premier League, embora esteja perto do feito neste ano.

O escorregão do capitão dos Reds é motivo de piada entre os rivais até hoje e relembrado por eles em diversas ocasiões. A Goal relembrou este fatídico lance que foi visto pelo mundo todo.

Escorregão de Steven Gerrard: o que e quando aconteceu?

27 de abril de 2014. O líder da Premier League enfrentava o , segundo colocado, em Anfield, no antepenúltimo jogo antes do fim do campeonato.

O Liverpool chegou ao jogo para defender uma sequência de 16 jogos invictos, com 11 vitórias seguidas, incluindo o dramático jogo contra o Manchester City, rival direto pelo título. dos Reds por 3 a 2, que estava com cinco pontos de vantagem na liderança.

O triunfo contra o City deixou o Liverpool muito perto do título, que antes de enfrentar o Chelsea, venceu o City por 3 a 2, fora de casa. A vitória dentro colocaria os Reds em uma posição muito confortável para garantir o título nas próximas duas rodadas, contra e .

No entanto, o desatre aconteceu depois do intervalo da partida contra o Chelsea, que deixou uma cicatriz enorme em torcedores do Liverpool pelo mundo todo.

Com um delicado 0 a 0 no placar, Gerrard não conseguiu dominar um passe simples de Mamadou Sakho, que permitiu que Demba Ba roubasse a bola e partisse para o ataque. Como se já não bastasse o primeiro erro, Gerrard escorregou na tentativa de corrigir a falha, permitindo que Ba ficasse mano-a-mano com o goleiro. E ele anotou o gol.

Os Reds já haviam perdido para os Blues em Stamford Bridge e, embora tenha feito de tudo para se recolocar no jogo, não conseguiu furar o bloqueio defensivo de José Mourinho. No último minuto dos acréscimos, Willian ainda fez mais um para sacramentar a vitória do Chelsea.

O Liverpool continuou na liderança e a corrida pelo título ainda não estava perdida. Porém, o City ainda tinha um jogo a menos e venceu todos os seus últimos jogos. Já os Reds, empataram dramaticamente com o Crystal Palace por 3 a 3, tomando dois gols nos últimos 10 minutos, e venceram o Nescatle na última rodada.

Com estes resultados, o Liverpool terminou o campeonato em segundo lugar, dois pontos atrás do Manchester City.

Qual foi a reação ao escorregão de Steven Gerrard?

O capitão do Liverpool detalhou sua reação ao deslize e derrota para o Chelsea em sua autobiografia, "My Story" (Minha História, em português), de 2015, revelando que isso provocou um ataque incontrolável de choro.

"Eu sentei no banco de trás do carro e senti as lágrimas escorrendo no meu rosto. Eu não chorava fazia anos mas, no caminho para casa, eu não conseguia parar. As lágrimas continuavam vindo", escreveu Gerrard. "Eu não sei nem dizer se havia trânsito ou se as ruas estavam vazias, como eu estave me sentindo. Aquilo estava me matando."

"Eu estava paralisado, como se eu tivesse perdido alguém da minha família. Foi como se todo meu quarto de século no futebol tivesse saído de mim. Eu nem tentei conter as lágrimas silenciosas enquanto os eventos da tarde se repetiam na minha cabeça", completou.

O episódio virou motivo de piada entre os rivais. Não só por parte do Chelsea, mas outros clubes como o , rival local dos Reds, e também o , que teve até que se retratar por uma publicação na página oficial do time no Twitter.

Também houve quem defendesse Gerrard. Gary Neville, ex-companheiro do meio campista na seleção inglesa, absolveu o capitão do Liverpool de culpa total naquele lance em um programa da Sky Sports, em 2018.

"Eu não falei isso ainda porque, naquele momento, foi uma ferida muito grande para o Liverpool e seus torcedores", disse o ex-lateral do . "Eu acho que o goleiro foi mal. Eu nunca disse isso antes. Se fosse nesta temporada, Alisson defenderia. Eu acho que ele defenderia oito em dez chances como esta".

O goleiro do Liverpool na ocasião era o belga Simon Mignolet, que nunca convenceu na posição. "Acho que Ba arriscou um chute, ele não parecia estar confiante. A bola entrou e ninguém nunca culpou Mignolet por isso".

"Não estou dizendo que a culpa é totalmente dele [Mignolet] mas o Alisson salvaria", completou Neville.