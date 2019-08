Liverpool finalmente contrata um reforço. Mas é só Adrian, reserva de Alisson

Goleiro espanhol de 32 anos perdeu a titularidade no West Ham após a chegada de Fabiański

O anunciou nessa segunda-feira (05) a contratação do goleiro Adrián Castillo junto ao . O arqueiro chega de graça aos atuais campeões da para substituir Simon Mignolet, que deixou o clube.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O jogador de 32 anos assinou um contrato de dois anos com opção de extensão de mais uma temporada. Ele deixa o West Ham com 150 jogos feitos e 215 gols sofridos e 43 partidas sem sofrer gols.

Mais artigos abaixo

Welcome to the Reds, Adrian! 🔴🔴🔴 #LFC pic.twitter.com/bAc2UNtTKI

— Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019

Adrián passou seis anos nos Hammers. Formado nas cateogiras de base do Real Betis, o atleta foi à em 2013 e só atuou pelo time de Londres. Agora, com a saída de Mignolet para o , ele desembarca no Anfield para ser o reserva imediato de Alisson.

Onze nieuwe nummer 88! Bestel als eerste zijn shirt via https://t.co/W1iigwhHUR . 🤩 #BigSign

@SMignolet : “Ik kies voor 88 als referentie naar mijn geboortejaar 1988.” pic.twitter.com/JF7VicdQAK

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 5, 2019

Adrián perdeu espaço no West Ham na última temporada, que contou com uma grande reformuação de elenco. O ex-arqueiro do Swansea, Łukasz Fabiański chegou e ganhou a posição.