Liverpool entra na briga por Bremer, ex-Atlético

Após ganhar destaque atuando pelo futebol italiano, a GOAL podê confirmar que o Liverpool está entre os clubes interessados em contar com o zagueiro Bremer, do Torino.

Recentemente, aliás, a GOAL apurou que a Inter de Milão seria o principal time interessado em contar com o jogador. O brasileiro está avaliado em 25 milhões de euros (R$ 129,08 milhões).

O Torino, por sua vez, deseja receber 30 milhões de euros (R$ 157,90 milhões) pelo negócio, que beneficiaria o São Paulo e Atlético-MG, responsáveis pela formação do jogador, pelo mecanismo de solidariedade.

Diante disso, uma mudança para Anfield ainda parece improvável neste momento, já que a Inter lidera a briga pelo jogador, com a Juventus correndo por fora.

O time de Jurgen Klopp, na verdade, já tem quatro zagueiros na linha de frente, como Virgil van Dijk, Joel Matip, Ibrahima Konate e Joe Gomez competindo por duas vagas no time tiular e, por isso, precisaria negociar um deles.

Bremer é um destaque do Torino nesta temporada, mas deve deixar Turim nesta janela. O zagueiro se transferiu para o Torino em julho de 2018 por 5,8 milhões de euros do Atlético-MG. Nesta temporada, ele já soma 28 partidas, com três gols e uma assistência.