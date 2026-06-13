Liverpool define o valor: é isso que Cody Gakpo deve render em caso de uma eventual saída

Cody Gakpo ainda não comunicou ao Liverpool que deseja sair. É o que informa o jornalista Ben Jacobs. O jogador da seleção holandesa tem sido fortemente associado a uma transferência. E, embora o Liverpool tenha um valor em mente, o clube não pretende vendê-lo ativamente.

Nas últimas semanas, ficou claro que Gakpo pode contar com interesse sério de vários clubes de ponta, incluindo o Tottenham Hotspur.

O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin informou que clubes da Inglaterra, Espanha e Alemanha demonstram interesse. Segundo suas fontes, o atacante também teria manifestado o desejo de sair.

Jacobs matiza essa imagem. O jornalista britânico informou no sábado que Gakpo ainda não comunicou nada ao Liverpool e que o gigante inglês, de qualquer forma, não está disposto a deixá-lo ir. Eles não tentarão vendê-lo ativamente.

Gakpo tem contrato até 2030 e é avaliado pelo Transfermarkt em 60 milhões de euros. Caso ele queira mesmo sair, o Liverpool está disposto a ouvir ofertas na casa dos 70 milhões de euros.

Como referência, o clube usa o valor — oitenta milhões de euros — que o FC Barcelona pagou neste verão por Anthony Gordon, que veio do Newcastle United.

O jogador, com 50 partidas pela seleção, chegou no verão de 2022 vindo do PSV por 42 milhões de euros. Desde então, ele disputou 180 partidas pelo Liverpool, nas quais marcou 50 gols.