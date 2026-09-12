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Siep Engelen

Traduzido por

Liverpool decepciona profundamente e sofre perda de pontos pela terceira vez em quatro partidas

Liverpool x Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League

O Liverpool empatou na tarde de sábado em uma partida extremamente decepcionante contra o Fulham. Em Anfield, as duas equipes não conseguiram marcar: 0 a 0. 

No Liverpool, Virgil van Dijk e Ryan Gravenberch foram os dois holandeses escalados como titulares. Jeremie Frimpong e Cody Gakpo começaram no banco, embora tenham entrado em campo no segundo tempo. Gakpo fez isso como ponta direita. Pelo Fulham, Kenny Tete também entrou no decorrer da partida. 

A equipe de Andoni Iraola teve muita dificuldade para assumir o controle da partida. Houve chances criadas por Alexander Isak (chute para fora) e Víctor Muñoz, mas, do outro lado, o Liverpool escapou bem em várias ocasiões. 

Alisson Becker decidiu acionar Gravenberch sob forte pressão, bem em frente à própria área. Isso quase terminou de forma desastrosa: Gonzalo García finalizou, mas o bem postado Jérémy Jacquet tirou a bola em cima da linha. Antonee Robinson também apareceu em posição promissora, mas o americano cabeceou para fora. 

O Liverpool percebeu que precisava mudar de postura após o intervalo, mas o jogo dos Reds seguiu muito travado. Os reservas Gakpo e Frimpong pouco puderam fazer para mudar isso. 

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Na reta final, foi o Fulham que talvez até tenha feito mais por merecer a vitória. Joshua King exigiu uma defesa no limite de Alisson, mas o gol não saiu mais. Depois, já nos acréscimos, Isak ainda teve uma enorme chance de cabeça, mas viu sua finalização sair pela linha de fundo. 

Para o Liverpool, já é o terceiro empate na temporada da Premier League. A única vitória foi na semana passada, contra o Ipswich Town (0 a 2). Para o Fulham, é o primeiro ponto da temporada.

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