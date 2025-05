Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela 36ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Liverpool recebe o Arsenal na tarde deste domingo (11), às 12h30 (de Brasília), em Anfield, no bairro de Liverpool, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Liverpool entra em campo para celebrar com sua torcida o título conquistado antecipadamente, mesmo após a derrota para o Chelsea na última rodada. Do outro lado, o Arsenal tenta se reerguer após a dura eliminação nas semifinais da Champions League diante do PSG. Apesar do revés, os Gunners estão próximos de garantir presença na próxima edição do torneio continental, mas ainda precisam pontuar para confirmar a vaga matematicamente. Em toda a histórias, são 244 partidas entre os times, com os Reds levam vantagem com 94 vitórias, contra 82 dos londrinos e 68 empates.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Bradley, Quansah, van Dijk, Tsimikas; Endo, Jones, Elliott; Salah, Gakpo e Jota. Técnico: Arne Slot.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Merino, Partney, Rice; Saka, Martinelli e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Liverpool

Sem desfalques confirmados.

Arsenal

Jurrien Timber, Martin Odegaard, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Takehiro Tomiyasu e Kai Havertz são desfalques.

