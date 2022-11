Lista de dispensas do São Paulo para 2023: os atletas que vão deixar o clube

Tricolor paulista prepara uma lista com nomes que não permanecerão no Morumbi para a próxima temporada

O São Paulo avalia possíveis saídas para a próxima temporada. Ainda cauteloso na busca por reforços no mercado da bola, o clube já sabe que não permanecerá com alguns nomes em 2023.

O lateral esquerdo Reinaldo, o zagueiro Miranda e o atacante Eder já foram confirmados como ausências para a próxima temporada. O trio não seguirá no Morumbi no ano seguinte.

O atacante Marcos Guilherme, que tinha contrato até o fim de 2022, é outro jogador que não permanecerá para o ano seguinte. O atleta não está nos planos da comissão técnica de Rogério Ceni para a temporada seguinte.

Além do trio, há outros dois jogadores que têm saída preparada do CT da Barra Funda: o zagueiro Luizão e o meio-campista Igor Gomes. Eles têm contrato se encerrando e já sinalizaram que não devem renovar com o clube paulista.

Ao lado de Rogério Ceni, a diretoria ainda planeja outras saídas nos bastidores. O meia-atacante Nikão não deve permanecer em 2023. O jogador tem contrato até dezembro de 2025, e a cúpula cogita utilizá-lo como moeda de troca.

A saída do meio-campista de 30 anos é considerada quase certa nos bastidores. Ele não está nos planos da comissão técnica e já foi autorizado a procurar um clube para o ano seguinte.

O goleiro Jandrei não deve seguir no clube, mesmo que tenha contrato até dezembro de 2023. O jogador de 29 anos perdeu espaço depois da chegada de Felipe Alves, e a diretoria está à procura de um atleta para a posição no ano seguinte.

Patrick, meio-campista de 30 anos, teve uma desavença com o técnico Rogério Ceni recentemente, mas a saída é praticamente descartada. O jogador está nos planos da diretoria, sobretudo pelo futebol apresentado nesta temporada. A saída é vista como improvável.