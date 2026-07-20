Lionel Scaloni causa grande comoção após a final da Copa do Mundo e sai da sala de imprensa chorando

Lionel Scaloni não conseguiu conter as lágrimas ao final da final perdida da Copa do Mundo. O técnico da Argentina afirma precisar de tempo para assimilar tudo, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha. Seu futuro no cargo, portanto, é incerto.

“Isso me dói, dói na minha alma. Sinto muito. Vou conversar com o presidente, porque já tenho uma ideia do que quero fazer”, começa a dizer Scaloni, visivelmente emocionado, cujo contrato vai até o final de 2026.

“Vou cumprir meu contrato e, depois disso, vamos ver”, diz ele sobre o assunto. “Sinceramente, também sinto a necessidade de refletir, porque não sei mais se poderei viver algo tão grandioso quanto isso. Talvez o futuro tenha que mostrar isso.”

“Sou grato ao presidente por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, no lugar onde estou agora. Este é o lugar dos sonhos de qualquer pessoa.”

“Tentamos dar tudo de nós até o último momento, tanto a comissão técnica quanto os jogadores. Acho que é justo que eu agora reserve um tempo para refletir sobre isso”, diz ele, com a voz embargada.

“Este lugar é incrível, realmente incrível. É um lugar de sonho onde eu nunca imaginei que estaria na minha vida. Nunca imaginei que todos nós, os rapazes da comissão técnica, estaríamos aqui.”

“Para continuarmos, são necessárias muitas coisas”, diz Scaloni, manifestando abertamente suas dúvidas sobre seu futuro como técnico da seleção. “Principalmente para nos recompor e formar novamente um grupo como este, um grupo que provavelmente dificilmente se repetirá. E isso me dói, dói na minha alma. Sinto muito”, afirma o argentino, que em seguida sai rapidamente da sala de imprensa.