Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo?! Clube da Liga Saudita estaria buscando a contratação do astro argentino

Conforme imprensa local, Al Ahli teria interesse na contratação do camisa 10 do Inter Miami

O QUE ACONTECEU?

Ídolo argentino, Messi está jogando na MLS desde que decidiu buscar o sonho americano no verão de 2023. Na ocasião, recusou propostas milionárias do Oriente Médio.

O CONTEXTO

Desde que chegou aos Estados Unidos, Messi conquistou a Leagues Cup, o Supporters' Shield e foi eleito MVP da temporada 2024. No entanto, seu contrato com o Inter Miami termina no fim deste ano.

VOCÊ SABIA?

Sem renovação definida — apesar de haver uma cláusula opcional de mais 12 meses —, Messi já está livre para negociar com clubes de fora dos EUA. Segundo o L'Équipe, o Al Ahli está se movimentando fortemente para contratá-lo.

MAIS DETALHES

O clube saudita quer fechar um acordo que leve Messi ao país em dezembro. Os valores da proposta não foram revelados, mas a Arábia Saudita estaria “fazendo de tudo para convencer” o camisa 10.

O QUE VEM POR AÍ?

Se concretizada, a surpreendente mudança no fim de 2025 colocaria Messi novamente frente a frente com seu eterno rival Cristiano Ronaldo, que renovou por mais dois anos com o Al Nassr. Ambos, que protagonizaram o maior clássico da era moderna entre Barça e Real, miram a disputa da Copa do Mundo de 2026.