Lionel Messi tem alguma lesão que preocupe a Argentina para a final da Copa do Mundo?

Capitão argentino foi flagrado pela transmissão da partida contra a Croácia com a mão na coxa esquerda

Com uma ótima atuação de Lionel Messi, a Argentina venceu a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo na última terça-feira (13), e se garantiu na grande decisão da competição. Autor de um gol e de uma linda assistência na vitória por 3 a 0, o camisa dez argentino preocupou os torcedores quando foi flagrado pela transmissão com a mão na coxa.

Porém, vale destacar que apesar de Messi ter sentido dores na coxa, o camisa dez permaneceu em campo durante todos os 90 minutos, inclusive fazendo uma linda jogada no terceiro e último gol da Argentina na partida contra a Croácia.

Getty Images

Segundo soube a GOAL, a situação de Messi a princípio não preocupa a seleção argentina para a final da Copa do Mundo, já que o capitão não necessitou de atendimento médico no intervalo da partida.

Nesta quarta-feira (14), um dia após a vitória sobre a Croácia, o elenco da seleção argentina ganhou folga, e retornará aos treinamentos nesta quinta-feira.

A grande final da Copa do Mundo está marcada para o próximo domingo (18), às 12h. A Argentina enfrenta o vencedor da segunda semifinal, entre Marrocos e França, que acontecerá nesta quarta-feira (14).