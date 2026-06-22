Lionel Messi recebe uma homenagem especial em seu país e é imortalizado de forma impressionante

É de conhecimento geral que o astro argentino Lionel Messi é aclamado em seu próprio país — mas, na verdade, em todo o mundo. Já havia sido erguida uma estátua do atacante de 38 anos, mas nunca uma tão grande quanto esta em Cutral Có. A estátua foi inaugurada na semana passada.

Na última terça-feira, uma grande multidão se reuniu em Cutral Có, uma pequena cidade no oeste da Argentina, para assistir ao vivo à inauguração da enorme estátua de seu grande herói.

A estátua, obra do artista Aldo Beroisa, retrata o astro argentino de joelhos, com um braço erguido. A estátua veste a camisa da seleção argentina com o característico número 10 nas costas. À sua frente está a Copa do Mundo da FIFA, que ele conquistou em 2022.

A homenagem tem cerca de 26 metros de altura e pesa nada menos que 70 toneladas. Segundo o prefeito de Cutral Có, esta é a maior estátua de Messi do mundo.

Anteriormente, já havia sido erguida uma estátua de Messi na Índia, mas ela teve que ser removida. Havia o receio de que a estátua fosse derrubada pelo vento.

Imago

Na noite de segunda-feira, os torcedores argentinos poderão ver o oito vezes vencedor da Bola de Ouro em ação novamente na Copa do Mundo. Às 19h, a seleção disputará sua segunda partida da fase de grupos contra a Áustria.

A primeira partida foi vencida com facilidade por 3 a 0, com Messi desempenhando um papel de destaque. O capitão marcou três gols e foi o grande herói da noite.