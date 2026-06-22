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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daily Loos

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Lionel Messi recebe uma homenagem especial em seu país e é imortalizado de forma impressionante

Argentina
L. Messi

É de conhecimento geral que o astro argentino Lionel Messi é aclamado em seu próprio país — mas, na verdade, em todo o mundo. Já havia sido erguida uma estátua do atacante de 38 anos, mas nunca uma tão grande quanto esta em Cutral Có. A estátua foi inaugurada na semana passada.

Na última terça-feira, uma grande multidão se reuniu em Cutral Có, uma pequena cidade no oeste da Argentina, para assistir ao vivo à inauguração da enorme estátua de seu grande herói.

A estátua, obra do artista Aldo Beroisa, retrata o astro argentino de joelhos, com um braço erguido. A estátua veste a camisa da seleção argentina com o característico número 10 nas costas. À sua frente está a Copa do Mundo da FIFA, que ele conquistou em 2022.

A homenagem tem cerca de 26 metros de altura e pesa nada menos que 70 toneladas. Segundo o prefeito de Cutral Có, esta é a maior estátua de Messi do mundo.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Áustria crest
Áustria
AUT

Anteriormente, já havia sido erguida uma estátua de Messi na Índia, mas ela teve que ser removida. Havia o receio de que a estátua fosse derrubada pelo vento.

Messi statueImago

Na noite de segunda-feira, os torcedores argentinos poderão ver o oito vezes vencedor da Bola de Ouro em ação novamente na Copa do Mundo. Às 19h, a seleção disputará sua segunda partida da fase de grupos contra a Áustria.

A primeira partida foi vencida com facilidade por 3 a 0, com Messi desempenhando um papel de destaque. O capitão marcou três gols e foi o grande herói da noite.

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