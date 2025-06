Lionel Messi merecia ter sido expulso? Cabeçada do astro em jogador do Al Ahly no Mundial de Clubes provoca discussão

Ao dar uma cabeçada em adversário do Al Ahly, Messi pode ter tido sorte de evitar uma expulsão na estreia do Mundial pelo Inter Miami

O QUE ACONTECEU?

O astro argentino mostrou-se frustrado enquanto o Inter Miami ficou no empate por 0 a 0 contra o Al Ahly, do Egito. O resultado final poderia ter sido pior para o time da MLS, pois Oscar Ustari defendeu um pênalti para manter o placar equilibrado.

ASSISTA AO CLIPE

O CONTEXTO

Messi chegou perto de marcar um gol ao arriscar um chute ousado de longa distância, que foi desviado para o travessão. Por outro lado, teve certa sorte de completar os 90 minutos em campo após se envolver em uma discussão acalorada.

VOCÊ SABIA?

Um vídeo desse momento de fúria viralizou, mostrando o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi, encostando a cabeça com força na de Yasser Ibrahim, zagueiro do Al Ahly. A lenda do futebol acabou não sendo punida por sua atitude.

ME CONTE MAIS

Não é a primeira vez que Messi perdeu a calma nesta temporada, com o jogador de 37 anos se irritando em alguns jogos da MLS. Ele tem confrontado os árbitros e os treinadores adversários após ficar decepcionado com decisões e resultados.

O QUE VEM POR AÍ PARA MESSI?

Esse comportamento mostra apenas que a vontade de vencer de Messi continua intensa, com um dos jogadores mais condecorados da história competindo em um evento global nos Estados Unidos antes de retornar à ação nacional e continuar a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026.