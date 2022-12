Lionel Messi já ganhou uma Copa do Mundo? Quantos títulos ele tem?

Camisa 10 da Argentina, Lionel Messi está disputando sua quinta e última Copa do Mundo aos 35 anos

Lionel Messi demorou muito tempo para finalmente conquistar seu primeiro título com a camisa da seleção de seu país. Embora não existisse um cenário ideal, o argentino estava no Maracanã para derrotar o Brasil e coroar a conquista da Copa América de 2021, como seu primeiro título.

Em Copa do Mundo, no entanto, torneio que reúne os melhores de cada país, a situação é diferente para o argentino. Em 2022, Messi caminha para seu quinto Mundial, embora, neste caso, seja o último de sua vitoriosa carreira aos 35 anos.

O camisa 10 anunciou que esta edição do torneio será a última de sua carreira, dizendo: “Sim, certamente sim. Esta será minha última Copa do Mundo”, afirmou em entrevista ao Star+. Por isso, o craque terá apenas uma chance de conquistar o tão sonhado Mundial pela Argentina.

Messi estreou na competição em 2006, na Alemanha. Na ocasião, disputou apenas três partidas em um time que foi eliminado nas quartas de final. Em 2010, porém, a campanha se repetiu com a eliminação para a Alemanha nas quartas, embora o craque tenha ganhado mais espaço na equipe.

Na edição de 2014, que aconteceu no Brasil, Messi esteve perto de conquistar o título da Copa do Mundo. A Argentina foi vice-campeã do Mundial, perdendo para a Alemanha na decisão, que aconteceu no Maracanã, tendo marcado quatro gols na competição.

Em 2018, a seleção caiu nas oitavas de final para então campeã, a França. E, por isso, Messi está em busca do tão sonhado título Mundial em 2022, no Qatar. A Argentina enfrenta a Holanda nas quartas, com o camisa 10 liderando seus companheiros no torneio.

Pela seleção principal da Argentina, Messi soma 169 partidas, 94 gols marcados e 56 assistências para seus companheiros, conquistado a Copa América 2021 e a Finalíssima Intercontinental.