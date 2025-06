Lionel Messi diz que goleada sofrida pelo Inter Miami diante do PSG era "o esperado"

Após o PSG aplicar uma goleada por 4 a 0 no Inter Miami nas oitavas de final do Mundial, Messi admitiu que “esperava” o resultado

O QUE ACONTECEU?

Poucos davam chances ao Inter Miami, clube da MLS que fez história ao chegar às oitavas de final do torneio disputado nos Estados Unidos, diante do atual campeão da Champions League.

O CONTEXTO

Com menos de seis minutos de jogo em Atlanta, o PSG já havia aberto o placar. Antes do intervalo, marcou mais três vezes, deixando o resultado praticamente selado. Messi e seus companheiros não conseguiram dar um único chute a gol nem tocar na bola dentro da área adversária durante os primeiros 45 minutos.

O QUE LIONEL MESSI DISSE?

Os Herons apresentaram uma leve melhora no segundo tempo, já com o PSG diminuindo o ritmo. Mesmo assim, Messi reconheceu que o resultado não foi nenhuma surpresa. O craque argentino declarou à DSPORTS: "A partida foi o que esperávamos. Eles são uma grande equipe, vencedores da última Champions League, e estão em um ótimo momento. Foi o jogo que imaginávamos. Tentamos fazer o nosso melhor e acho que deixamos uma boa impressão no Mundial de Clubes.”

VOCÊ SABIA?

Apesar de satisfeito com a campanha do Inter Miami em um torneio de alto nível, Messi se mostrou frustrado com o empate diante do Palmeiras na fase de grupos. A equipe vencia por 2 a 0, mas cedeu o empate nos minutos finais e, com isso, teve que enfrentar o PSG já nas oitavas.

O camisa 10 comentou: “Estávamos vencendo a partida, acabamos empatando e isso nos fez enfrentar o PSG, que é muito mais complicado. Não é uma desculpa, apenas uma situação que poderia ter sido diferente, porque estávamos ganhando por 2 a 0 e eles empataram nos últimos 10 minutos. Talvez tenha ficado um sentimento amargo.”

O QUE VEM POR AÍ PARA O INTER MIAMI?

Messi e companhia agora voltam suas atenções para as competições domésticas. O time de Javier Mascherano segue em plena disputa da MLS e espera conquistar títulos nesta temporada. O próximo compromisso é neste sábado (5), contra o CF Montréal.