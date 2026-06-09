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Messi x adidas El Ultimo Tango 1adidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Lionel Messi e a adidas relembram o passado com a coleção “El Último Tango” para a Copa do Mundo de 2026

CULTURE
L. Messi
Copa do Mundo
Argentina

Comemorando a última apresentação de Messi no maior palco de todos.

Há quatro anos, no Catar, Lionel Messi encontrou o final perfeito. Ele ergueu a Copa do Mundo, preencheu a única lacuna que faltava em sua coleção de troféus e, aparentemente, completou o futebol. Mas o belo jogo sempre tem espaço para mais um capítulo.

Enquanto o ícone de 38 anos se prepara para liderar a Argentina como atual campeã em busca de um sexto título da Copa do Mundo, um recorde, a adidas prestou a homenagem definitiva à sua carreira internacional. Conheça a coleção El Último Tango (A Última Dança), uma obra-prima nostálgica criada para a despedida do G.O.A.T. do cenário mundial.

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Vinte anos depois que o prodígio adolescente fez sua estreia no torneio, a El Último Tango extrai seu DNA estético diretamente das lendárias chuteiras +F50.6 TUNIT que Messi usou em 2006. Naquela época, a linha TUNIT era revolucionária, modular, futurista e famosa por apresentar uma cobertura de cadarço que maximizava a superfície de contato com a bola. Para 2026, a adidas combinou aquele visual clássico de meados dos anos 2000 com o que há de mais avançado em engenharia de calçados.

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El Último Tango reimagina a silhueta icônica da TUNIT através de uma lente moderna. O design iridescente em branco e azul reflete as cores da Argentina, ao mesmo tempo em que faz uma referência ao legado da era F50, que ajudou a definir uma geração do futebol. A marca não está apenas vestindo Messi para o campo, mas também dando aos fãs a chance de usar esse legado. A coleção cápsula inclui uma linha completa de roupas e calçados para uso fora do campo.

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A peça de destaque do estilo de vida são os tênis Messi AdiStar Control 5, que refletem a paleta de branco, azul-celeste e dourado das chuteiras. Acompanhada por agasalhos retrô, camisetas premium e acessórios, a coleção cápsula foi projetada para ser o visual streetwear marcante do torneio para os românticos do futebol.

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El Último Tango representa tanto uma celebração do passado quanto uma homenagem a uma última atuação no cenário mundial, honrando um jogador cujo legado transcendeu gerações e redefiniu a grandeza no futebol.

Loja: coleção adidas x Messi El Último Tango

A coleção adidas El Último Tango já está disponível para compra online na adidas.