Lionel Messi pode desfalcar o Inter Miami contra o Philadelphia Union pela semifinal da Leagues Cup?

O treinador Gerardo Martino minimizou uma possível lesão da estrela argentina

Messi leva o Miami para a semifinal da copa

Temores sobre possível de lesão

O treinador Gerardo Martino minimiza qualquer risco de lesão

O QUE ACONTECEU?

Messi marcou oito vezes em cinco partidas desde que se juntou ao time da MLS em julho, ajudando o Miami a chegar às semifinais da Leagues Cup. No entanto, ele pareceu torcer o tornozelo direito durante o treinamento na segunda-feira, antes do confronto com o Philadelphia Union na partida de ida. Apesar disso, o treinador do Miami, Gerardo Martino, minimizou uma possível lesão para o jogador de 36 anos.

O QUE DISSERAM:

"Eu estava apenas em uma parte da sessão, porque tive uma reunião depois e estava terminando de me preparar, então não vi exatamente o que aconteceu. Mas se fosse algo grave, tenho certeza de que todos teriam ficado chocados", disse Martino antes de sua equipe viajar para a semifinal da Leagues Cup contra o Philadelphia Union. "Como todos estavam bem, imagino que nada tenha acontecido."

O QUADRO GERAL:

Messi tem assumido o papel de protagonista do Miami desde que deixou o Paris Saint-Germain no início da janela de transferência (o que honestamente já era esperado). Eles não venciam há 11 jogos, mas agora o cenário é totalmente outro, com cinco vitórias seguidas desde a chegada da lenda do Barcelona no mês passado.

EM TRÊS FOTOS:

O QUE VEM A SEGUIR?

O Miami sonha em chegar à final da competição no próximo sábado (19), antes de enfrentar o FC Cincinnati nas semifinais da U.S. Open Cup em 24 de agosto.