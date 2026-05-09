Lionel Messi (38) brilha e bate um novo recorde impressionante

Lionel Messi voltou a mostrar sua classe no sábado pelo Inter Miami. O argentino de 38 anos liderou sua equipe com duas assistências e um gol na vitória convincente por 2 a 4 sobre o Toronto FC, além de ter feito história na MLS.

O Inter Miami abriu o placar pouco antes do intervalo com Rodrigo De Paul. O meio-campista cobrou uma falta dada pelo seu grande amigo Messi, mas viu sua primeira tentativa bater na barreira. No rebote, porém, De Paul teve uma segunda chance e, desta vez, mandou a bola para o fundo da rede com um belo chute de primeira: 0 a 1.

Após o intervalo, Messi assumiu definitivamente o comando da partida. Primeiro, ele serviu Luis Suárez, e o Inter Miami aproveitou uma lesão no Toronto FC para que o atacante uruguaio não estivesse em posição de impedimento. Pouco depois, veio o segundo gol com uma assistência de Messi, desta vez para Sergio Reguilón.

O craque argentino já havia visto um seu chute de falta ser defendido com brilhantismo pelo goleiro do Toronto no segundo tempo, mas acabou conseguindo seu merecido gol. Messi finalizou com tranquilidade e colocou os visitantes em uma vantagem confortável no Canadá.

O Toronto FC reagiu com dois gols no final da partida, mas a vitória do Inter Miami não esteve seriamente ameaçada em nenhum momento. A equipe do técnico Guillermo Ángel Hoyos acabou levando os três pontos de forma convincente para a Flórida.

Além disso, com sua participação em três gols, Messi alcançou um marco incrível na Major League Soccer. O argentino se tornou o jogador que, de longe, mais rapidamente atingiu um total de 100 gols e assistências na competição americana.

O antigo recorde pertencia a Sebastian Giovinco, que precisou de 95 partidas para atingir esse número. Messi pulverizou essa marca com uma diferença de nada menos que 31 partidas: após 64 jogos na MLS, a lenda do FC Barcelona soma nada menos que 41 assistências e 59 gols.







