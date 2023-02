Linense x Ponte Preta ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão Série A2

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pela décima rodada da segunda divisão do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Linense e Ponte Preta se enfrentam na noite desta terça-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Gilbertão, pela 10ª rodada da Série A2 do Paulistão. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube.

Líder da competição com 22 pontos, a Ponte Preta chega embalada após duas vitórias consecutivas, contra Oeste e Rio Claro, e busca manter a sequência. Para o duelo contra o Linense, o técnico Hélio dos Anjos terá desfalques importantes no time titular, com as ausências do meia Elvis e do atacante Jeh.

Já o Linense ocupa a 11ª colocação na tabela, e busca se recuperar na competição. A equipe não vence há três jogos, vindo de dois empates e uma derrota, e soma 11 pontos.

Prováveis escalações

Escalação provável do Linense: João Gabriel; Lucas Ferron, Leo Gaúcho, Lucas Straub, Vitão; Rodrigo Gaia, Mancha, Elionay; Igor Bádio, Marcos Vinícius, Rian.

Escalação provável da Ponte Preta: Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Artur e Júnior Tavares; Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Cássio Gabriel; Dudu e Eliel.

Desfalques

Linense

Lucas Ferron, suspenso, desfalca

Ponte Preta

Ramon Carvalho, Jeh e Elvis, suspensos, desfalcam a Ponte.

