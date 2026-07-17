Lineker: Não entendi nada do que o Tuchel fez com o Messi!

O lendário atacante inglês Gary Lineker criticou o técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, após a derrota para a Argentina (2 a 1) na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A rede argentina “TyC Sports” citou o ex-jogador do Barcelona, que afirmou, em declarações à imprensa, que a retração da seleção dos “Três Leões” para as linhas defensivas foi algo incompreensível, ressaltando que enfrentar um jogador do calibre de Lionel Messi exigia marcação mais próxima e um plano defensivo diferente.

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Leniker declarou: “Para mim, pareceu totalmente incompreensível recuar dessa forma. Vocês estavam diante do melhor jogador de futebol de todos os tempos!”.

E continuou: “Ele (Messi) é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo e detém o maior número de assistências na história do torneio. Quando ele se move para a lateral direita, você joga com uma linha defensiva de cinco jogadores, mas, mesmo assim, não sai para enfrentá-lo, não o marca de perto e nem designa um jogador para marcá-lo!”.

A Inglaterra estava na frente com um gol de Anthony Gordon, marcado aos 55 minutos, mas a Argentina se recuperou e empatou aos 85, com um chute forte de Enzo Fernández, antes de garantir a vitória com um cabeceio de Lautaro Martínez aos 92. Ambos os gols foram criados por Lionel Messi.

A seleção inglesa se prepara agora para enfrentar a França, na disputa pelo terceiro e quarto lugares, enquanto a Espanha enfrenta a Argentina na final.



