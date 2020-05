Liga MX termina sem campeão por causa da Covid-19: veja as definições

O torneio Clausura será encerrado; Cruz Azul era o líder

E mais um torneio será encerrado devido à pandemia do coronavírus Covid-19: a Liga MX, campeonato nacional mexicano, será encerrada sem campeão.

A competição segue o modelo de Apertura e Clausura, com dois turnos e dois campeões. Depois do se sagrar vencedor da primeira fase, o Clausura será encerrado prematuramente sem que nenhum dos times saísse com o título.

Os quatro classificados meixcanos para a Liga dos Campeões da Concacaf serão o Monterrey (vencedor do Apertura), o América (vice do Apertura), o (primeiro colocado do Clausura antes do cancelamento) e o León (segundo colocado do Clausura antes do cancelamento).

Mais times

¡BIENVENIDOS!🇲🇽🏆



Cruz Azul y León clasifican a la Concachampions por quedar 1ro y 2do en la tabla, Monterrey y América por ser los finalistas del torneo pasado. pic.twitter.com/RrF2saTv0E — Analistas (@_Analistas) May 22, 2020

Neste momento, o é o 28º país do planeta com mais casos ativos do vírus, e 6.510 pessoas já morreram da pandemia no país. De acordo com o governo, a decisão foi tomada pois boa parte dos clubes da primeira divisão estão localizados dentro das áreas mais afetadas pelo novo coronavírus no país.

Antes, a ideia da Federação Mexicana de Futebol era terminar a competição dentro de campo, com portões fechados. No entanto, como os números continuam crescendo no México, Enrique Bonilla, presidente da entidade, se reuniu com Hugo López-Gatell, subsecretário de saúde do país, e decidiu que seria melhor encerrar os campeonatos.

Mais artigos abaixo

Pelo menos, a Liga MX não terá problemas decretando os rebaixados: o Veracruz, tradicional equipe com dois títulos nacionais, teve a sua afiliação na FMF cancelada, perdeu sua vaga na competição e a entidade decretou que não terá rebaixamento nesta edição do torneio.

No final, as emissoras que cobrem a competição aceitaram a proposta da Liga de continuar pagando as cotas de TV, mesmo após o encerramento da competição e os clubes aceitaram a decisão, quase de forma unânime.