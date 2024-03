Liga espanhola reforça relevância no mercado brasileiro e renova patrocínio a Sports Summit São Paulo 2024

Uma das marcas globais mais importantes do futebol internacional, La Liga investe no maior evento B2B da indústria do esporte da América Latina

A La Liga, entidade esportiva que reúne 42 clubes de futebol da Espanha, será mais uma vez a patrocinadora corporativa do Sports Summit São Paulo, maior evento de negócios da indústria do esporte da América Latina. A La Liga estará no evento com uma comitiva de executivos e delegados regionais liderada pelo presidente da entidade, Javier Tebas, que também será palestrante.

“A participação no Sports Summit São Paulo é mais uma oportunidade de nos aproximarmos de nossos parceiros e ampliar a relevância da La Liga no Brasil”, afirma Daniel Alonso, delegado da entidade espanhola no país.

A chegada de Javier Tebas à presidência em 2013 marcou o início de um ciclo de permanente expansão, baseado em negócios, venda de direitos de transmissão e uma estratégia de internacionalização da marca e clubes associados, além de inovação tecnológica. A organização esportiva é uma referência do setor e inspira novas gerações para a prática do futebol profissional.

“Estamos muito honrados com o apoio de uma das marcas mais importantes do esporte global, que reafirma seu compromisso com nosso evento e nossa indústria”, afirma Sebastian Lateulade, Presidente da Sport Summit.

La Liga é uma organização global, inovadora e socialmente responsável, líder do setor de lazer e entretenimento. Além de ser reconhecida com uma das ligas de futebol mais importantes e prestigiosas do planeta.

A Sports Summit São Paulo acontece nos dias 07, 08 e 09 de maio, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.