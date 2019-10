Real escapa de vexame contra o Brugge e provoca onda de memes; confira!

Em casa, a equipe espanhola foi surpreendida pelo time belga que abriu 2 a 0 no placar mas cedeu o empate

A vida do não está fácil na Liga dos Campeões. Após empatar em 2 a 2 com o singelo Brugge na tarde desta terça-feira (01), o time comandado por Zinedine Zidane soma apenas um ponto no torneio e foi um dos principais assuntos entre os fãs nas mídias sociais.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Com atuações abaixo do esperado, substituição de goleiro, expulsão e gol de Casemiro nos minutos finais evitando o vexame espanhol, a partida movimentou a internet. Confira os meses do empate válido pela segunda rodada da fase de grupos da Champions:

Só uma pessoa pode salvar esse time do Real Madrid pic.twitter.com/iX4cEMjdNw — Renato Souza (@oRenatoSouza) October 1, 2019

Real Madrid with Ronaldo vs Real Madrid without ronaldo #RMCLU pic.twitter.com/q6Bkl9iJ07 — IYAWO WAN DEGEA 🌕💜 (@_nseobong) October 1, 2019

Real Madrid, quer trocar o Navas pelo Courtois?



- SIMMM!



- Tem certeza?



- SIMMMMMMMMM! pic.twitter.com/CG063YvAWx — Carter (@essediafoilouco) October 1, 2019

Eu quando lembro do Real Madrid jogando bem.



Cristiano Ronaldo feliz e metendo gol em todo mundo.



Marcelo jogando muito e fazendo domínio maroto.



Saudades do maior futebol do mundo!! pic.twitter.com/hy1N3J4Ak2 — marchiori (@wrlvox) October 1, 2019

a defesa do real madrid tentando parar o Dennis pic.twitter.com/yVPxlSEIJv — 𝒂𝒏𝒂𝒉. 🇪🇸 (@anahrmcf) October 1, 2019

eu assistindo o jogo do real madrid pic.twitter.com/D2dkCyjYvK — 𝔪𝔞𝔫𝔲 (@mxrcoaswnsio) October 1, 2019

Real Madrid perdendo do 2x0 e eu nunca imaginei que pediria a demissão do Zidane pic.twitter.com/pmpsLyJfwi — pisciana (@Shay20S) October 1, 2019

Real Madrid did not sign Hazard, they signed this guy #RMCLU pic.twitter.com/Nbb7CB5r10 — TUFAN⛈ (@Fxrhad) October 1, 2019

Real Madrid vendendo Cristiano Ronaldo pra comprar Courtois pic.twitter.com/5E7Zlt2BnC — Arão (@araocrvg) October 1, 2019

a falta de você bebida não ameniza #RealMadrid pic.twitter.com/r2WHslQmGH — danyr (@hizdalgo) October 1, 2019

Eu vendo esse jogo ridículo do Real Madrid pqp. pic.twitter.com/2nOr2Jk13F — Luana Torquato (@LuanaTorquato15) October 1, 2019

E esse gol do Sergio Ramos validado pelo VAR? Nada de impedimento? 🤔 pic.twitter.com/smIQTgSo17 — Goal (@GoalBR) October 1, 2019

🎵 Hello darkness, my old friend 🎵 pic.twitter.com/tO3P9n2tSM — Goal Brasil (@GoalBR) October 1, 2019

Real Madrid não ganhou nem do Brugge e eu já lembrei desse cidadão. pic.twitter.com/H4AUfkhtyH — Empacotador Pistola (@EmpacotadorP) October 1, 2019

"Real Madrid empata com o Brugge por 2x2 e fica na lanterna em seu grupo na Champions" pic.twitter.com/jJ0UBIlG0D — Liverpando™ (@liverpando) October 1, 2019

Empate com gostinho de vitória para o Real Madrid! Realmente o time de Zidane não teria chance na série B e ainda com Courtois no gol 👎 pic.twitter.com/4n2kaTP5Tc — Equipe Bomba Patch (@bombapatchgeo) October 1, 2019

Real Madrid sofreu pra empatar com o poderoso , mas quem carregava o Cristiano Ronaldo era os jogadores do Real.. #RMCLU #Champions pic.twitter.com/SUew2z5OKY — Du (@_eduardosantoss) October 1, 2019