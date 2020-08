Liga dos Campeões Feminina: jogos, datas, estádios e tudo sobre a reta final na Espanha

A Uefa Women's Champions League 2019/20 recomeça com oito times buscando o título europeu

A Liga dos Campeões Feminina está de volta! Paralisada pela pandemia da Covid-19 após os duelos das oitavas de final, a competição retorna nos mesmos moldes e regras adotadas para o masculino: mata-mata em jogo único, cinco substituições e sede única.

Em apenas nove dias de disputa, saberemos quem será o campeão. O , maior vencedor da competição, busca seu quinto título consecutivo da Liga dos Campeões. Além do time francês, somente o , quatro vezes, e o , uma vez, conquistaram o torneio e ainda seguem vivos.

A Goal te mostra tudo o que você precisa saber sobre a Liga dos Campeões Feminina 2019/20!

Índice:

Quando serão os jogos da Liga dos Campeões Feminina 2019-20?

A competição recomeça nesta sexta-feira, 21 de agosto, com dois jogos das quartas de final. O , da atacante brasileira Ludmila, e o , da holandesa Lieke Martens, se enfrentam em um dos jogos. O outro duelo será entre Glasgow City, da , e Wolfsburg, da .

No sábado, outros dois duelos para a definição das semifinais: o Arsenal conta com Vivianne Miedema para enfrentar o da veterana Formiga; no outro jogo, Lucy Bronze e o Lyon tentaram avançar diante do de Munique, que conta com Lineth Beerensteyn.

Quartas de final

Sexta-feira, 21 de agosto de 2020

Glasgow City x Wolfsburg - às 13h, Estádio Anoeta, San Sebastián

Atlético de Madrid x Barcelona - às 13h, Estádio San Mamés, Bilbao

Sábado, 22 de agosto de 2020

Arsenal x PSG - às 15h, Estádio Anoeta, San Sebastián

Lyon x Bayern de Munique - às 15h, Estádio San Mamés, Bilbao

Semifinal

Terça-feira, 25 de agosto de 2020

(2) Glasgow City ou Wolfsburg x Atlético ou Barcelona - às 15h, Estádio Anoeta, San Sebastián

Quarta-feira, 26 de agosto de 2020

(1) Arsenal ou PSG x Lyon ou Bayern - às 15h, Estádio San Mamés, Bilbao

Final

Domingo, 30 de agosto de 2020

Vencedora Semifinal 2 x Vencedora Semifinal 1 - às 15h, Estádio Anoeta, San Sebastián

Quais estádios receberão a Liga dos Campeões Feminina 2019-20?

Da mesma forma como foi adotado pela Uefa na Liga dos Campeões Masculina, a edição feminina também será concentrada em dois estádios.

Estádio Anoeta, San Sebastián

O Estádio Anoeta é a casa do e receberá três jogos da Liga dos Campeões, incluindo a grande final, no dia 30 de agosto.

Estádio San Mamés, Bilbao

Considerado um dos estádios mais modernos da Europa, será o representante da na de 2021, que será disputada em diversos países.

Vai ter público na Liga dos Campeões Feminina 2019-20?

Apesar de ter se cogitado receber público nos estádios nesta fase final de Liga dos Campeões, pelo menos com metade da capacidade ocupada, o presidente da Espanha, Pedro Sánches vetou os torcedores até que haja uma vacina para a Covid-19.

Assim, por conta das medidas de restrição impostas pela pandemia, os portões estarão fechados em todos os jogos, ou seja, sem torcedores, assim como aconteceu na bolha de Lisboa, na competição masculina do torneio.

Quais as novas regras da Liga dos Campeões Feminina 2019-20?

Com o prolongamento da temporada 2019/20, muitos clubes perderam algumas jogadoras por não terem conseguindo prorrogar os vínculos de contratos existentes. Por conta disso e a fim de manter uma boa competição, o Comitê Executivo da Uefa decidiu permitir a inscrição de seis novas atletas para as quartas, semis e final da Liga dos Campeões.

As novas inscritas podem ter jogado por outros clubes anteriormente, mas apenas três podem ter atuado por um dos outros oito finalistas durantes esta temporada.

Além disso, como em outros tanto campeonatos, também vão ser permitidas cinco substituições por equipe durante o jogo, a serem feitas, no máximo, em três paradas. A adaptação na regra se dá para minimizar os impactos de tantos jogos seguidos, ainda mais depois de um longo período de inatividade.

Haverá transmissão da Liga dos Campeões Feminina 2019-20 no ?

A ESPN vai trasmitir jogos de todas fases da Liga dos Campeões Feminina em seus canais da TV e pelo aplicativo. Alguns dos jogos, inclusive, vão ter narração feminina nas transmissões pelos canais de TV da ESPN.

feminina começa sexta agora, dia 21, e venho trazer uma BAITA NOTÍCIA! 🔥⚽️🏆



Vamos transmitir todas as fases na ESPN: na tv e alguns no app. Jogo na sexta, inclusive, na ESPN Brasil! Segue o fio com a programação 🧶 — Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) August 18, 2020

O canal, tradicionalmente, já transmitia a final da competição, mas este ano vai ter diversos jogos em sua programação.

