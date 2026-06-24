Liderada por Müller e Mbappé... Um novo nome na lista dos “Jovens de Ouro” da Copa do Mundo

O nome de Johan Manzambi não é mais apenas um número na lista da seleção suíça; ele se tornou o assunto do momento na Copa do Mundo depois de gravar seu nome ao lado de duas lendas da competição: Kylian Mbappé e Thomas Müller.

Um único gol marcado por Johan Manzambi contra o Canadá foi suficiente para que o jovem atacante suíço entrasse na lista dos “jovens de ouro” do torneio.

Manzambi incendiou as arquibancadas do estádio na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, ao marcar o segundo gol da Suíça contra o Canadá — um gol que não só garantiu os três pontos ao seu país, mas também lhe rendeu uma entrada histórica nos registros da Copa do Mundo.

De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, Manzambi entrou na lista dos jogadores que mais marcaram gols na Copa do Mundo antes de completar 21 anos desde 2000, ocupando o terceiro lugar com 3 gols.

Lidera a lista o alemão Thomas Müller, com 5 gols, marcados na Copa do Mundo de 2010, quando revelou seu talento para o mundo, seguido pelo fenômeno francês Kylian Mbappé, com 4 gols, marcados em sua trajetória rumo ao título da Copa do Mundo de 2018, quando tinha 19 anos.

Classificação dos jovens artilheiros da Copa do Mundo desde 2000, com menos de 21 anos: Thomas Müller (5 gols), Kylian Mbappé (4) e Johan Manzambi (3).

Com seu gol no Canadá, Manzambi não busca apenas balançar as redes adversárias, mas também seguir os passos de Mbappé e Müller.