Libertadores e Brasileirão: Flamengo pode comemorar dois títulos em 24 horas

Torcida rubro-negra torce por um tropeço do Palmeiras no próximo domingo para comemorar o título do Brasileirão; no sábado, tem pela frente o River

Um final de semana para entrar na história? É o que pode acontecer com o no sábado (23) e domingo (24). Após vencer o Grêmio por 1 a 0 com gol de Gabigol em seu último compromisso antes da decisão da contra o , a equipe aumentou ainda mais a sua vantagem sobre o no Campeonato Brasileiro e agora o clube pode conquistar dois títulos em 24 horas no próximo fim de semana.

Líderes do Brasileirão, os cariocas chegaram a 81 pontos na tabela de classificação e aumentaram a distância para o , que ficou apenas no empate com o em 1 a 1 também neste domingo (17).

Com essa combinação de resultados, a torcida rubro-negra pode comemorar o título do Brasileiro no próximo final de semana mesmo sem entrar em campo. Para isso acontecer, o Palmeiras não pode vencer o no próximo domingo (24).

Antes, o Flamengo decide no sábado (23), em Lima, no , o título da Libertadores contra o River Plate. As contas estão feitas.