Libertadores: Chile reafirma final em Santiago no dia 23

A final da deve ser em Santiago. Por conta dos recentes protestos e manifestações da população chilena contra o governo, havia uma tensão sobre a realização ou não do evento na cidade. e esperam uma definição sobre onde a partida será disputada.

O anúncio foi feito pela Ministra dos Esportes do , Cecilia Pérez, no início da tarde desta quarta-feira, 30 de outubro. A partida em Santiago está marcada para o dia 23 de novembro, sábado, às 17h30. "O futebol nos une e pode ser um caminho para comuniação", disse a Ministra. Ela ainda afirmou que recebeu total apoio para realizar a partida em Santiago e que depende da Conmebol acatar ou não com a realização do jogo no Chile.

A decisão foi anunciada um dia depois do governo do Chile e da Conmebol também confirmarem a final em Santiago. Ontem, Sebastián Moreno, presidente da assosiação chilena de futebol (ANFP), também havia se pronunciado favorável à realização da partida no Estádio Nacional do Chile, mas ele ressaltou que "há uma realidade nacional que é mais importante que o futebol neste momento".

Sobre uma possível mudança no local da próxima decisão, alguns países já tinham se mostrado favoráveis para receber a partida única. O se ofereceu para receber a partida em jogo único, mas não estava totalmente descartada a possibilidade da final ser disputada com ida e volta (que seriam em Buenos Aires e no Rio de Janeiro). A Goal apurou que o Flamengo era contra uma possível partida no em caso de mudança.

A falta de garantia de segurança pública no Chile resultou no cancelamento de outros dois grandes eventos que aconteceriam no país: a reunião da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) e a Conferência do Clima, a COP-25. A partida entre River e Flamengo aconteceria entre os dois encontros.

Esta é a primeira vez que a Conmebol realiza a final de seus torneios continentais em final única. E as duas sedes, previamente anunciadas, tiveram problemas para receber os jogos. A fila da Sul-Americana teve que ser realocada. Inicialmente marcada para o , o país não deu as garantias necessárias para a realização do jogo e ele foi remarcado para Assunção, no Paraguai.

No ano passado, o segundo jogo da final entre e River Plate também teve que ser realocado após a torcida do River atacar o ônibus do Boca. A final foi disputada em Madri, no Estádio Santiago Bernabéu, e o River se sagrou campeão.

Os protestos contra o governo de Sebastián Piñera começaram após o aumento nas passagens do metrô, mas tomaram uma proporção muito maior. Nesta quarta-feira, mais protestos estão previstos na capital chilena.