Libertad x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Tigo La Huerta; confira a transmissão e outras informações do jogo

Libertad e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Nicolás Leoz, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, da ESPN na TV fechada, e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o rival Santos por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a fase de grupos da Libertadores. Na vice-liderança do Grupo D, com quatro pontos, o Tricolor venceu o Talleres por 1 a 0 e empatou com o Alianza Lima por 2 a 2 nos dois primeiros jogos disputados.

Para o confronto fora de casa, o técnico Luis Zubeldía terá novamente à disposição Arboleda, que foi poupado do clássico San-São por uma sobrecarga muscular.

"Será um jogo difícil, contra uma equipe que vai querer fazer o seu trabalho, que quer assegurar a primeira posição parcial. Temos de nos recuperar, comemorar a vitória, e olhar o que vem sabendo que Libertadores é outra coisa em relação ao Brasileirão. Vamos mudar o chip, nos recuperar e pensar na Libertadores. Quem poderá jogar é difícil saber (por enquanto)", afirmou o treinador.

Por sua vez, o Libertad lidera o grupo com seis pontos e busca manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. Até o momento, o time paraguaio venceu o Alianza Lima por 1 a 0 e superou o Talleres por 2 a 0.

Prováveis escalações

Libertad: Morínigo, Giménez, Thomas, Viera e Ramírez; Melgarejo, Cardozo, Caballero e Franco; Fernández e Roque Santa Cruz.

São Paulo: Rafael, Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.

Desfalques

Libertad

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia e Calleri estão machucados.

Quando é?