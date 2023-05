Libertad x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR visita o Libertad na noite desta quinta-feira (4), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo G. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR volta a atenção para a disputa da Libertadores em busca do título inédito. Brigando pela liderança do Grupo G, o Furacão soma quatro pontos, após empatar sem gols com o Alianza Lima, e vencer o Atlético-MG por 2 a 1.

Por outro lado, o Libertad, com três pontos, estreou com vitória sobre o Galo por 1 a 0, mas foi derrotado pelo Alianza Lima por 2 a 1. Vale destacar a presença do goleiro Martín Silva, que está na sua quinta temporada no clube, desde sua saída do Vasco em 2018.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno (Christian); Terans, Vitor Roque e Rômulo. Treinador: Paulo Turra.

Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez; Rubén Lezcano, Cristian Riveros, Diego Gómez, Hector Villalba e Enso González; Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Gamero.

Desfalques

Athletico-PR

Madson, com fratura no rosto, é desfalque.

Libertad

Sem desfalque confirmados.

Quando é?