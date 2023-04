Saiba mais sobre a história do Furacão no maior torneio de clubes da América do Sul

Finalista da edição 2022 da Copa Libertadores da América, o Athletico é um dos melhores exemplos de gestão e projeto de longo prazo no futebol brasileiro nos últimos anos. A equipe paranaense, duas vezes finalista da competição, já é considerada uma das favoritas ao título deste ano, dado o sucesso nos últimos anos.

Mesmo com duas finais disputadas, o Athletico nunca conquistou uma Copa Libertadores da América, acumulando dois vice-campeonatos nas edições de 2005 e 2022.

Com nove participações, o Athletico já disputou 79 partidas de Libertadores, vencendo 36, empatando 15 e perdendo 28. A equipe marcou 108 gols e sofreu 100 no caminho.

Em 2005, o Athletico avançou em segundo lugar no Grupo 1 da competição, atrás do Independiente Medelín, da Colômbia. No mata-mata, a equipe eliminou o Cerro Porteño, o Santos e o Chivas de Guadalajara. Porém, na final, a equipe paranaense acabou sendo derrotada para o São Paulo.

No ano passado, assim como em 2005, a equipe acabou ficando com o vice-campeonato da competição após ser derrotada para o Flamengo, em final única, por 1 a 0. Na fase de grupos, o Furação avançou em segundo lugar, com dez pontos em seis jogos. Depois, no mata-mata, bateu o Libertad, o Estudiantes e o Palmeiras até a final contra o Rubro-Negro.