O português Rafael Leão afirmou que todos os jogadores da seleção de Portugal estão lutando para conquistar o título da Copa do Mundo de 2026 e dedicá-lo ao seu capitão, Cristiano Ronaldo, ressaltando que o veterano astro merece conquistar o único título que ainda falta em sua carreira histórica.

Ronaldo conseguiu levar a Portugal às oitavas de final ao derrotar a Croácia por 2 a 1 na madrugada desta sexta-feira, marcando o primeiro gol de pênalti.

Em declarações à imprensa, Liao afirmou que Ronaldo deu tudo de si durante toda a preparação da seleção, tanto nos treinos quanto nas partidas, e destacou que seu grande empenho deu aos companheiros um incentivo extra para darem o melhor de si no torneio.

Ele acrescentou: “Queremos dedicar este título a Cristiano Ronaldo, pois é o único título que ainda lhe falta”.

O astro português continuou: “Durante todo o período de preparação, ele deu tudo de si, e nós sempre tentamos apoiá-lo, pois nos momentos decisivos ele nunca nos decepciona, independentemente das críticas que receba”.

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Ele concluiu suas declarações afirmando que os jogadores da seleção portuguesa tratam Ronaldo como o líder do projeto dentro de campo, dizendo: “Como companheiros dele, tentamos protegê-lo para que ele permaneça tranquilo e consiga fazer a diferença, exatamente como fez hoje”.

A Portugal continua sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 em meio a grandes esperanças de que Ronaldo conduza a seleção do “Brasil da Europa” ao primeiro título mundial de sua história, o que seria a conquista mais marcante na carreira do capitão português.

Vale ressaltar que os jogadores da seleção portuguesa foram alvo de críticas da mídia por não terem ajudado Ronaldo, especialmente o trio do meio-campo formado por João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes.