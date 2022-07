Lewandowski só quer "esquecer" disputa amarga com o Bayern por ida ao Barcelona

Atacante viveu dias conturbados com os alemães por transferência ao clube catalão

Novo reforço do Barcelona, Robert Lewandowski, admitiu que espera superar rapidamente os conturbados últimos dias no Bayern de Munique. O atacante viveu longos e felizes oito anos com a camisa do clube alemão, conquistando oito Bundesligas, uma Champions League e várias artilharias, antes da amarga disputa com os alemães pela sua ida ao clube catalão.

O atacante se prepara para um novo desafio, agora com a camisa do Barcelona e deseja que, pelo menos no futuro, seu relacionamento com o Bayern de Munique possa ser totalmente reestabelecido.

"Eu queria jogar em uma liga diferente da Bundesliga, essa decisão foi tomada por mim há muito tempo, mas tenho que enfatizar: foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu queria morar em outro lugar novamente, para descobrir algo novo com a minha família", disse o atacante ao jornal Bild.

"Minha filha Klara vai começar a escola no ano que vem, tivemos que tomar essa decisão. E essa decisão foi que deveria ser algo novo. Se não fosse agora, provavelmente não seria possível. Foi um momento único na vida, oportunidade".

"Sei que farei 34 anos em breve. Me sinto muito forte física e mentalmente. O Barcelona viu da mesma maneira. Ainda não sei o que acontecerá depois disso, mas 2026 não precisa ser o fim. Quero jogar em alto nível por muitos anos.

"Foram oito anos maravilhosos aqui. Então espero que com um pouco de distância possamos esquecer o que aconteceu nas últimas semanas. Houve coisas desnecessárias de ambos os lados. O mais importante é o que conquistamos juntos: títulos, vitórias"

Lewandowski continuou expressando sua gratidão aos torcedores do Bayern e espera que seu relacionamento com o Bayern possa ser reparado.

"Também quero agradecer aos torcedores: mesmo na minha última semana em Munique, quando houve muitos rumores e problemas, eles ainda me apoiaram. Percebi que eles estavam atrás de mim, que eles entenderam a minha decisão. Eu nunca vou esquecer, foi um momento maravilhoso aqui, momentos maravilhosos",

"Conheço o negócio, sei que foi dito e escrito. Muita coisa foi desnecessária, muitos boatos falsos. Mais uma vez, quero esquecer especialmente a semana passada. É por isso que não deve haver sombra sobre o meu tempo no Bayern".

"Eu disse os dois lados fizeram coisas desnecessárias. Mas talvez certas coisas tivessem que acontecer para que a transferência fosse possível no final. Acho que agora os dois lados estão satisfeitos. O Bayrn recebe muito dinheiro, eu posso ir para Barcelona. Foi um caminho longo e difícil, mas acho que no final todos ainda podem se olhar nos olhos"