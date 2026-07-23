Lewandowski defende Yamal e aponta o ponto forte da Espanha

Robert Lewandowski, jogador do Chicago Fire dos Estados Unidos, revelou a sua opinião sobre a final do Mundial de 2026, na qual a Espanha venceu a Argentina por um golo a zero.

Após a conquista do título, vários ex-futebolistas elogiaram o elevado espírito desportivo e o estilo de jogo da equipa que contribuiu para a conquista da segunda estrela.

Durante a final, e concretamente após o golo de Ferran Torres, Lewandowski foi visto a celebrar ao lado de lendas do futebol espanhol como Villa, Casillas, Llorente e Xavi.

O ex-jogador do Barcelona afirmou à rede "ESPN": "Não foi a final mais emocionante. O relvado estava lento, e não era a melhor forma de jogar. A Espanha foi superior e poderia ter vencido o jogo mais cedo ou por uma diferença de golos maior".

E prosseguiu: "Controlaram o desenrolar do jogo durante todo o tempo e mantiveram constantemente a posse de bola. Eu apoiava a Espanha, porque passei anos no Barcelona e tenho muitos amigos lá, por isso apoiei-os com força. Quanto à Argentina, apoiava apenas o Messi, mas ele já venceu o último Mundial, e por isso desejei a vitória da Espanha".

E acrescentou: "É uma equipa jovem, e ainda pode vencer outro Mundial. Desfrutei do futebol e da vitória da Espanha".

Teve também a oportunidade de falar sobre o desempenho de Lamine Yamal no Mundial: "Não fez a sua melhor exibição, mas foi extremamente difícil. Estava a recuperar de uma lesão que o afastou dos relvados durante oito semanas, e depois não conseguiu treinar muito devido aos jogos que disputava de três em três dias".

E concluiu: "A vantagem da Espanha é o espírito de equipa, e ajudaram o Lamine a vencer, tal como ele, por sua vez, contribuiu para a vitória da equipa".