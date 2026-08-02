Leve incômodo: detalhes do penúltimo treino do Barcelona na Inglaterra

O Barcelona encerrou neste domingo mais uma sessão de treinos como parte da preparação para a nova temporada no centro Saint George's Park, na Inglaterra, onde realizou duas sessões de treino no campo Sir Bobby Charlton.

Este foi o penúltimo treino nas instalações da Federação Inglesa de Futebol, e o jornal "Mundo Deportivo" informou que a última sessão de treinos será realizada amanhã, antes do retorno da equipe para casa um pouco antes da data prevista, devido ao cancelamento de seu amistoso contra o Preston North End.

O alemão Hansi Flick escalou todos os jogadores disponíveis do time principal durante as duas sessões de treino.

O novo reforço Jhon Bassey, que treinou com seus novos companheiros ontem, sábado, deu continuidade ao seu processo de adaptação e completou a primeira parte do treino vespertino com o grupo. Alejandro Baldé também participou com a equipe durante essa primeira parte da sessão.

Como de costume durante a estadia na Inglaterra, os treinos também contaram com a participação de jogadores do Barcelona e de jogadores da equipe reserva que viajaram para Saint George's Park: Aron Yaakobishvili, Iker Rodríguez, Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Álvaro Cortés, Álex González, Jordi Pesquer, Brian Fariñas, Guffroy Torrents, Xavi Espart, Ibrahim Diarra, Toni Fernández, Shane Kluivert, Óscar Gistau, Orión Gorín e Gil Fernández.

Tommy Marqués treinou pela manhã apesar de sentir um leve incômodo, mas descansou à tarde. Ao mesmo tempo, Frenkie de Jong segue seu tratamento de uma grave lesão no joelho.