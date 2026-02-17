Levante x Villarreal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Nesta quarta-feira (18), Levante e Villarreal se enfrentam, às 16h (horário de Brasília), em confronto atrasado, válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida acontece no Estádio Ciudad de Valencia, na Espanha, e possui transmissão ao vivo da ESPN 3, TV fechada, e Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).
O duelo coloca frente a frente dois times em realidades opostas na temporada.
O Levante vive momento delicado, afundado na parte de baixo da tabela e pressionado pela sequência negativa. Já o Villarreal, mesmo posicionado na zona alta, tenta reencontrar regularidade após oscilações recentes e problemas no elenco.
Notícias e prováveis escalações
O Levante aparece na 20ª colocação, com apenas 9 pontos somados. Na última rodada do Campeonato Espanhol 2025/26, a equipe comandada por Álvaro del Moral foi derrotada por 2 a 0 pelo Osasuna, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco. O time tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento e reencontrar confiança diante de sua torcida.
O Villarreal, por sua vez, soma 35 pontos e ocupa a segunda posição na tabela. No compromisso mais recente, a equipe treinada por Marcelino Toral acabou superada por 3 a 2 pelo Copenhagen, pela Liga dos Campeões. Agora, o Submarino Amarelo volta suas atenções para o cenário nacional, buscando retomar o caminho das vitórias e se manter firme na parte de cima da classificação.
Levante: Mathew Ryan, Jeremy Toljan, Jorge Cabello, Alan Matturro, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Roger Brugué, Etta Eyong, Iván Romero. Técnico: Álvaro del Moral.
Villarreal: Luiz Júnior, Pau Navarro, Renato Veiga, Juan Foyth, Sergi Cardona, Tajon Buchanan, Thomas Partey, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze, Ayoze Pérez. Técnico: Marcelino Toral.
Desfalques
Levante
Adrián de la Fuente, Moreno, Elgezábal e Espí, todos lesionados.
Villarreal
Logan Costa, Cabanes e Mouriño, também se encontram no DM.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Ciudad de Valencia, Espanha