Lesionado, Marquinhos é substituído durante Bayern x PSG, na Champions League

O brasileiro sofreu uma pancada na mesma região em que já vinha sentindo dores; problema pode preocupar a seleção brasileira

Ainda no primeiro tempo do duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain ganhou um desfalque imediato e uma preocupação para os próximos jogos. O zagueiro Marquinhos sentiu dores e precisou ser substituído.

Depois de ser dúvida para o jogo contra o Bayern de Munique por conta de uma lesão que sentiu no jogo contra o Nantes, no final de semana, Marquinhos precisou deixar o campo da Allianz Arena, na Alemanha, ainda no primeiro tempo. O zagueiro brasileiro, segundo o jornal L'Equipe, estava como uma ruptura intercostal.

Mesmo sem condições totais de jogo, o brasileiro foi à campo como titular de Christophe Galtier para o jogo decisivo. No entanto, ainda no primeiro tempo, Marquinhos foi atingido na região das costelas, próximo ao local em que já vinha lidando com dores, e não aguentou seguir na partida. Aos 35 minutos de jogo, o brasileiro deixou o campo para a entrada de Nordi Mukiele - que também não estava 100% e não voltou do intervalo, sendo substituído por El Chadaille Bitshiabu.

O PSG ainda não deu informações sobre o problema de Marquinhos, o que deve acontecer apenas após a partida contra o Bayern de Munique. O zagueiro é um dos convocados de Ramon Menezes para o amistoso contra a seleção do Marrocos, no dia 25 de março, na primeira data Fifa de 2023.