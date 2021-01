Palmeiras já sentiu, na Libertadores, o mesmo gosto amargo que deu ao River

Em 1995, uma goleada por 5 a 1 no mata-mata foi insuficiente para garantir a vaga aos alviverdes

Já imaginou vencer bonito, com estilo, mas ainda assim ter o rosto molhado por lágrimas de tristeza no final? Se não imaginou, é só ver as imagens dos jogadores do após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no duelo de volta da semifinal da Libertadores 2020. O triunfo não foi suficiente para levar os argentinos a mais uma decisão, uma vez que os alviverdes haviam vencido por 3 a 0 na ida e que o VAR observou detalhes que anularam um gol e uma marcação de pênalti que dariam um desfecho bastante diferente ao confronto – já histórico – ocorrido dentro do Allianz Parque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O comportamento entre as partes ao término da partida foi bastante respeitoso, em especial entre os técnicos Abel Ferreira e Marcelo Gallardo. Se os jogadores e comandante do por acaso não soubessem, foi como se a instituição estivesse acenando ao River Plate, como que dizendo: “eu sei bem como é esta sensação”. Afinal de contas, décadas atrás o Alviverde foi eliminado em mata-mata de Libertadores em condições bastante parecidas. Uma vitória marcante, mas insuficiente para marcar o que chamamos de virada histórica.

Mais times

Aconteceu em 1995, no encontro de quartas de final contra o . Na ida, o treinado por Luiz Felipe Scolari atropelou o time alviverde de Valdir Espinosa: goleada por 5 a 0, o revés mais elástico já sofrido pelos palestrinos no torneio. Arce e Arílson abriram a contagem antes de Jardel fazer o seu hat-trick. No duelo de volta, dentro do Parque Antártica, os gremistas deram a impressão de que teriam uma noite tranquila quando Jardel abriu a contagem. Mas aquele Palmeiras vivia em uma de suas melhores décadas e não abaixou a cabeça.

Cafu, Amaral, Paulo Isidoro, Mancuso e depois Cafu novamente devolveram os cinco gols sofridos. Uma goleada. Quando o último gol da noite foi marcado, já na reta final do encontro, verde foi, mais do que nunca, a cor da esperança. Mas se o futebol entrega sonhos, ele também termina com eles de maneiras particulares. Abruptas. Aquela não seria uma noite de felicidade para os alviverdes, apesar da exibição histórica. A vitória aconteceu, mas o sabor não foi doce. Vinte e seis anos depois, foi o Palmeiras quem sentiu o alívio pela derrota que o levou à final. Ao River, o orgulho pela exibição e o gosto amargo que uma vitória às vezes pode entregar. Futebol...