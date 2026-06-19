Lesão terrível de Ismaël Koné é grande mancha na noite de comemoração do Canadá e no hat-trick de Jonathan David

O Canadá teve um ótimo desempenho na noite de quinta para sexta-feira no Grupo B da Copa do Mundo. Em casa, derrotou o Catar com facilidade: 6 a 0. A grande mancha na noite foi a lesão terrível que Ismaël Koné sofreu no segundo tempo.
Desde o pontapé inicial, os canadenses dominaram a partida. O Catar mal conseguiu reagir e foi imediatamente pressionado, o que resultou no primeiro gol logo no início. Assim como na primeira partida, o ex-jogador do Feyenoord Cyle Larin voltou a ter um papel de destaque. Após uma bela jogada e um cruzamento de Alistair Johnston, Jonathan David viu seu chute ser defendido, mas Larin estava na hora certa para empurrar a bola para o gol no rebote: 1 a 0 aos 16 minutos.
O Canadá continuou pressionando imediatamente. Aos 29 minutos, David ampliou a vantagem ao aproveitar com um belo voleio um chute rebatido e vencer o goleiro pela segunda vez. Pouco mais de um minuto depois, a situação não melhorou para o Catar: Homam Al-Amin foi expulso após derrubar Tajon Buchanan. Após intervenção do VAR, veio o cartão vermelho, mas não houve pênalti — a falta ocorreu logo fora da área.
Pouco antes do intervalo, o Canadá selou definitivamente o resultado. O goleiro do Catar não conseguiu segurar uma cabeçada de Larin, e David aproveitou o rebote para marcar: 3 a 0. O Canadá foi para o intervalo com uma vantagem confortável.
Enquanto o Canadá parecia estar em vantagem, oito minutos após o intervalo, o destino se abateu sobre a equipe. Após um confronto com Assim Omer Madibo, Koné sofreu uma fratura na perna. Os jogadores correram imediatamente até ele e se reuniram ao seu redor. A direção da partida acabou não exibindo o replay. Madibo, visivelmente inconsolável, foi expulso com cartão vermelho.
A partida recomeçou após alguns minutos e o Canadá soube aproveitar ao máximo a vantagem numérica. Aos 64 minutos, o Canadá ampliou para 4 a 0 com um tiro livre de Nathan Saliba. Ele homenageou seu companheiro lesionado erguendo a camisa dele.
O quinto gol foi um gol contra: aos 75 minutos, Mohammed Al-Mannai desviou infelizmente para o fundo do gol, por trás do próprio goleiro, após um chute de Jacob Schaffelburg: 5 a 0. Nos últimos instantes da partida, David coroou a obra. Ele controlou com habilidade um chute desviado de um companheiro e finalizou com frieza: 6 a 0. Um hat-trick merecido para o astro.
Com essa vitória esmagadora, o Canadá assume a liderança do Grupo B e já pode sentir o cheiro da próxima fase.