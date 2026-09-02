Lesão preocupante: jogador do Barcelona deixa o campo de maca

O belga Bisiwu, ponta do time reserva do Barcelona, foi obrigado a deixar a final da Copa da Catalunha, contra o Sabadell, na noite de quarta-feira, carregado em uma maca, após sofrer uma lesão grave.

O jornal "Sport" informou que Bisiwu saiu da partida após sofrer uma entrada forte no tornozelo, de um zagueiro do Sabadell, no estádio Nova Creu Alta.

O ponta belga sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, após uma entrada forte do jogador Pipa, e não conseguiu disputar mais do que 10 minutos da partida antes de ser obrigado a deixar o gramado.

O lance aconteceu quando Bisiwu tentava girar e se livrar de Pipa, ocasião em que o ponta catalão recebeu a bola e, no momento em que tentou fazer o movimento para encarar o zagueiro, o lateral-direito do Sabadell pisou diretamente sobre o calcanhar de seu pé.

Foi um lance extremamente violento, que deixou o jogador caído no gramado, sofrendo visivelmente de dores, mas o mais surpreendente é que o árbitro da partida não marcou nem mesmo uma falta nesse lance.

Bisiwu não demorou a pedir a intervenção do departamento médico e, após constatar que ele sofria com as dores, a equipe médica decidiu que o melhor seria não correr riscos e substituí-lo. O jogador belga deixou o gramado sofrendo visivelmente de dores e mancando de forma notável, cenas que não inspiram nenhum otimismo. Na verdade, ele acabou saindo do campo em uma maca.

Bisiwu havia se juntado ao time reserva do Barcelona para participar das primeiras partidas da temporada e dar continuidade ao seu processo de adaptação dentro do clube catalão.

A chegada de Bisiwu ao Barcelona também havia deixado boas impressões durante a fase de preparação para a temporada, e o jogador belga teve a oportunidade de treinar com o time principal, sendo um dos destaques do amistoso contra o Basel, no qual conseguiu marcar dois gols que chamaram a atenção da comissão técnica.

Seu nível gerou muitas expectativas, e o clube contava com ele para continuar evoluindo e crescendo nos próximos meses.

Bisiwu passará por novos exames médicos amanhã, quinta-feira, que permitirão determinar com mais precisão a gravidade da lesão em seu tornozelo, bem como definir o tempo que ficará afastado dos gramados.