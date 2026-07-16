Lesão inesperada... Lamine Yamal ficará de fora da final da Copa do Mundo?

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, causou pânico entre a torcida, poucas horas antes da final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, contra a seleção argentina.
A seleção espanhola enfrenta a Argentina no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.
Cerca de 72 horas antes da partida, o jornal espanhol “AS” revelou que Lamine Yamal não participou do treino que a seleção espanhola realizou nesta quinta-feira, em preparação para o confronto contra a Argentina.
O jornal explicou que o craque do Barcelona não participou dos treinos coletivos, tendo sido visto com uma bandagem na coxa esquerda.
Essa lesão levanta dúvidas sobre a participação de Lamine Yamal na final, o que poderia representar um duro golpe para a seleção espanhola, caso isso venha a ocorrer.
No entanto, o jornalista espanhol Alfredo Martínez dissipou essas dúvidas, ao afirmar que Yamal, assim como Pedro Porro — que também não participou dos treinos —, estarão prontos para a final da Copa do Mundo.
Yamal participou da vitória por 2 a 0 sobre a França, na terça-feira passada, nas semifinais da Copa do Mundo, onde sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol da Espanha, sem ser substituído.
O jogador de 19 anos marcou apenas um gol na atual edição da Copa do Mundo, na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, na segunda rodada da fase de grupos.