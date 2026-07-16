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Ahmed Mansy

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Lesão inesperada... Lamine Yamal ficará de fora da final da Copa do Mundo?

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Yamal
Espanha
Argentina
EUA

O craque do Barcelona é considerado o destaque da “La Roja”

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, causou pânico entre a torcida, poucas horas antes da final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, contra a seleção argentina.

A seleção espanhola enfrenta a Argentina no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

Cerca de 72 horas antes da partida, o jornal espanhol “AS” revelou que Lamine Yamal não participou do treino que a seleção espanhola realizou nesta quinta-feira, em preparação para o confronto contra a Argentina.

O jornal explicou que o craque do Barcelona não participou dos treinos coletivos, tendo sido visto com uma bandagem na coxa esquerda.

Essa lesão levanta dúvidas sobre a participação de Lamine Yamal na final, o que poderia representar um duro golpe para a seleção espanhola, caso isso venha a ocorrer.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

No entanto, o jornalista espanhol Alfredo Martínez dissipou essas dúvidas, ao afirmar que Yamal, assim como Pedro Porro — que também não participou dos treinos —, estarão prontos para a final da Copa do Mundo.

Yamal participou da vitória por 2 a 0 sobre a França, na terça-feira passada, nas semifinais da Copa do Mundo, onde sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol da Espanha, sem ser substituído.

O jogador de 19 anos marcou apenas um gol na atual edição da Copa do Mundo, na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, na segunda rodada da fase de grupos.

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